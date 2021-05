Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét a Vagyontervezési labirintus című könyv.","shortLead":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő...","id":"crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596dcd0b-a433-4633-acd4-71fe82eb19fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","timestamp":"2021. május. 05. 07:30","title":"Kalandos útmutató a vagyontervezéshez: ez a könyv segíthet eligazodni a labirintusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy ittas férfival szemben intézkedtek a vádlottak.","shortLead":"Egy ittas férfival szemben intézkedtek a vádlottak.","id":"20210504_rendorok_bantalmzas_felfuggesztett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b327589-ee36-405a-b365-975d00044041","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_rendorok_bantalmzas_felfuggesztett","timestamp":"2021. május. 04. 15:15","title":"Bántalmazás miatt felfüggesztett börtönre ítélt három volt rendőrt a Debreceni Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaktanár készítette el az Eduline számára az érettségi feladatainak lehetséges – tehát hangsúlyozottan nem hivatalos – megoldását.","shortLead":"Szaktanár készítette el az Eduline számára az érettségi feladatainak lehetséges – tehát hangsúlyozottan nem hivatalos –...","id":"20210503_erettsegi_magyarerettsegi_vizsga_feladatsor_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77087104-7c7e-499e-9da0-ad38572f1b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_magyarerettsegi_vizsga_feladatsor_megoldas","timestamp":"2021. május. 03. 14:50","title":"Itt már olvashatók a magyarérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét a lehetséges orosz-amerikai csúcs elképzelhető időpontjának.","shortLead":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét...","id":"20210505_biden_putyin_talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f104487-c30d-496d-939d-957df0c74c7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_biden_putyin_talalkozo","timestamp":"2021. május. 05. 05:57","title":"Biden júniusban találkozna Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől. Így szerettem meg az ecetes-sós chipset, vettem fel a brit akcentust, de nem értettem meg soha a rögbit.","shortLead":"Kijelentkezés: két év után búcsúzom a Szeretettel-rovattól, illetve három év után a Cardiff Universitytől...","id":"20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16852ec3-035e-45be-8a22-9f977eca8788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c630e8f6-37bc-4d59-b862-b377484b32a1","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szeretettel_NagyBritanniabol_Mit_adtak_nekunk_a_cardiffiak","timestamp":"2021. május. 04. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Mit adtak nekünk a cardiffiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ legismertebb sörfesztiválját másodjára fújják le a járvány miatt.","shortLead":"A világ legismertebb sörfesztiválját másodjára fújják le a járvány miatt.","id":"20210503_oktoberfest_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebbcced8-63d9-4426-9521-1a03c1687b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe6e6ae-54cc-43f5-aa5f-513bbdb7bff9","keywords":null,"link":"/elet/20210503_oktoberfest_2021","timestamp":"2021. május. 03. 16:46","title":"Túl nagy a kockázat, idén sem lesz Oktoberfest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. május. 04. 11:30","title":"Az automatizálás ma már elkerülhetetlen, de hogyan válasszuk ki a tökéletes robotot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere, amelyik mesterséges intelligencia támogatásával, a beszéd alapján kiszűrheti azokat, akik megfertőződtek a koronavírussal.","shortLead":"Egyre közelebb a szélesebb körű gyakorlati bemutatkozáshoz egy izraeli startup különleges hangfelismerő rendszere...","id":"20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3972cbf3-7e4f-4c02-9482-f4978f8da964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ee119-59ea-45b9-ba37-806238ed6d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_vocalischeck_koronavirus_fertozes_ellenorzese_hangbol","timestamp":"2021. május. 04. 08:03","title":"Csak számoljon el 70-ig, és kiderül, covidos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]