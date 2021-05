Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján nem ez lesz a legnyáriasabb kezdése a hétvégének.","id":"20210507_pentek_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f54a99-70fe-46b6-bc5c-8f8bdaf82f57","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pentek_idojaras","timestamp":"2021. május. 07. 07:11","title":"Ez egy esős péntek lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem ezerszer kevesebben moziztak a nyitás első hétvégéjén, mint két éve ilyenkor.","shortLead":"Csaknem ezerszer kevesebben moziztak a nyitás első hétvégéjén, mint két éve ilyenkor.","id":"20210506_Otszaznal_is_kevesebben_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ae70d2-6e51-4c35-9205-657f83daa84d","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Otszaznal_is_kevesebben_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 06. 14:05","title":"Ötszáznál is kevesebben moziztak a hétvégén Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c92c-8020-4d96-b764-68148b1ac5af","c_author":"","category":"kultura","description":"Tizenöt másik nő után Ashley Morgan Smithline modell és színész is súlyos vádakat fogalmazott meg Marilyn Manson rockzenésszel szemben: ő többek közt azt állítja, a sztár megkötözte és megerőszakolta, és olyan sebet ejtett a testén késsel, ami mindmáig látszik.","shortLead":"Tizenöt másik nő után Ashley Morgan Smithline modell és színész is súlyos vádakat fogalmazott meg Marilyn Manson...","id":"20210506_Nemi_eroszak_vagdosas_kessel_ujabb_vadak_Marilyn_Manson_ellen_Ashley_Morgan_Smithline","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c92c-8020-4d96-b764-68148b1ac5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193d2961-e83a-4516-9356-f7e21e4cbe53","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Nemi_eroszak_vagdosas_kessel_ujabb_vadak_Marilyn_Manson_ellen_Ashley_Morgan_Smithline","timestamp":"2021. május. 06. 16:42","title":"Nemi erőszak, vagdosás késsel: újabb vádak Marilyn Manson ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja, mibe nyúlt - mondták a képviselőre utalva.","shortLead":"Nem tudja, mibe nyúlt - mondták a képviselőre utalva.","id":"20210506_szel_bernadett_fenyegetes_hulladektelep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3eb5c7-9171-41c8-b322-b8bc6a0e00a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_szel_bernadett_fenyegetes_hulladektelep","timestamp":"2021. május. 06. 21:15","title":"Biztonsági őrök fenyegették Szél Bernadett munkatársait, amikor egy hulladéktelepnél fényképeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","shortLead":"Az integrált OTP banka Srbija 213 fiókkal és 322 ATM-mel rendelkezik Szerbiában.","id":"20210506_otp_integracio_szerbia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6024e693-cb69-4bec-9664-ed1bfc87f4b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_otp_integracio_szerbia","timestamp":"2021. május. 06. 14:19","title":"Egyesült az OTP két szerbiai bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minap Bill Nelsont, a korábbi floridai szenátort jelölte meg Joe Biden amerikai elnök a NASA 14. adminisztrátorának. Nelson már le is tette a hivatali esküjét, és rövidesen munkához lát. De mi lehet róla tudni?","shortLead":"Minap Bill Nelsont, a korábbi floridai szenátort jelölte meg Joe Biden amerikai elnök a NASA 14. adminisztrátorának...","id":"20210507_nasa_igazgato_bill_nelson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74ebbbb-189a-47a2-8a37-8e760674dd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdfe9b9-ea1e-4952-b589-3cd416da5049","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_nasa_igazgato_bill_nelson","timestamp":"2021. május. 07. 11:03","title":"Űrhajós is volt, politikus is – mit kell tudni a NASA új igazgatójáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190abaed-3d74-42c4-8dba-c7ad6be7b50d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megfizethető díjakkal, megszűnő kaucióval, rugalmas, percalapú számlázással készül a megújuló Mol Bubi közbringarendszer.","shortLead":"Megfizethető díjakkal, megszűnő kaucióval, rugalmas, percalapú számlázással készül a megújuló Mol Bubi...","id":"20210507_mol_bubi_berlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=190abaed-3d74-42c4-8dba-c7ad6be7b50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e02667-f9f5-4b0c-82be-d0e27573c60a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_mol_bubi_berlet","timestamp":"2021. május. 07. 12:09","title":"A felére csökken a Bubi-bérletek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De még Nemcsak Károly is havi 650 ezret kap felügyelőbizottsági tagságáért. A DK nyújtotta be az adatigénylést.","shortLead":"De még Nemcsak Károly is havi 650 ezret kap felügyelőbizottsági tagságáért. A DK nyújtotta be az adatigénylést.","id":"20210506_DK_SZFE_kuratorium_fizetesek_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38200767-3da8-4945-8367-d3aa911c3f39","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_DK_SZFE_kuratorium_fizetesek_vidnyanszky_attila","timestamp":"2021. május. 06. 14:37","title":"Milliós fizetést kap Vidnyánszky és az SZFE új kuratóriumának tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]