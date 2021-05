Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","shortLead":"Ezért érdemes volt két női minisztert is kivinnünk Portóba.","id":"20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1392586-3e76-4f23-b6b9-cf14c17777bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Reuters_eu_csucs_egyenloseg","timestamp":"2021. május. 07. 13:11","title":"Reuters: A magyar és a lengyel kormányfő kihúzatta a \"nemek közötti egyenlőséget\" az EU-csúcs nyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A koronavírus kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésének felgyorsítását támogatja az EU új stratégiája.","shortLead":"A koronavírus kezelésére szolgáló gyógyszerek fejlesztésének felgyorsítását támogatja az EU új stratégiája.","id":"20210506_koronavirusgyogyszer_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb5055f-3c70-4711-abe3-5eeab749a275","keywords":null,"link":"/eurologus/20210506_koronavirusgyogyszer_Europai_Bizottsag","timestamp":"2021. május. 06. 14:35","title":"Három koronavírus-gyógyszert engedélyezhet az Európai Bizottság októberig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet lakott területen landol.","shortLead":"A Hosszú Menetelés 5B visszatérése teljesen ellenőrizetlen módon zajlik, egyesek attól tartanak, hogy a szerkezet...","id":"20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4acc85-daf2-42c5-b4be-6d8f71c6fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48978d-6de1-4439-a2e6-5dd73751fade","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_kinai_raketa_hosszu_meneteles_5b","timestamp":"2021. május. 06. 11:35","title":"Valószínűleg a hétvégén hullanak vissza a kínai űrrakéta darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szegedi biobank segítségével felgyorsulhat többek között a vírusfertőzések azonosítása is.","shortLead":"A szegedi biobank segítségével felgyorsulhat többek között a vírusfertőzések azonosítása is.","id":"20210506_szegedi_tudomanyegyetem_biobank_tudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29b5915-f18d-49df-93fa-94115c932aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a823c2e1-bc42-459a-90d1-c1d6ba61a9b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_szegedi_tudomanyegyetem_biobank_tudomany","timestamp":"2021. május. 06. 18:03","title":"Közép-Európa legmodernebb biobankját alakítják ki Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja, mibe nyúlt - mondták a képviselőre utalva.","shortLead":"Nem tudja, mibe nyúlt - mondták a képviselőre utalva.","id":"20210506_szel_bernadett_fenyegetes_hulladektelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3eb5c7-9171-41c8-b322-b8bc6a0e00a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_szel_bernadett_fenyegetes_hulladektelep","timestamp":"2021. május. 06. 21:15","title":"Biztonsági őrök fenyegették Szél Bernadett munkatársait, amikor egy hulladéktelepnél fényképeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86fdee4-e60e-4fa1-8c51-80caabee49e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette a kormány, melyik város mennyi pénzt kap, hogy az iparűzési adó megfelezését kompenzálják. Debrecen a legnagyobb győztes, Budapest a nagy vesztes.","shortLead":"Közzétette a kormány, melyik város mennyi pénzt kap, hogy az iparűzési adó megfelezését kompenzálják. Debrecen...","id":"20210506_Egy_fillert_sem_kap_Budapest_a_kormanytol_a_kieso_adobevetelek_kompenzalasakent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86fdee4-e60e-4fa1-8c51-80caabee49e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b38198-d8a4-4f83-b45a-b5bb083378a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Egy_fillert_sem_kap_Budapest_a_kormanytol_a_kieso_adobevetelek_kompenzalasakent","timestamp":"2021. május. 06. 20:17","title":"Egy fillért sem kap Budapest a kormánytól a kieső adóbevételek kompenzálásaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csaknem ezerszer kevesebben moziztak a nyitás első hétvégéjén, mint két éve ilyenkor.","shortLead":"Csaknem ezerszer kevesebben moziztak a nyitás első hétvégéjén, mint két éve ilyenkor.","id":"20210506_Otszaznal_is_kevesebben_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ae70d2-6e51-4c35-9205-657f83daa84d","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Otszaznal_is_kevesebben_moziztak_a_hetvegen_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 06. 14:05","title":"Ötszáznál is kevesebben moziztak a hétvégén Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c41d33-6892-4c5b-9853-6356af3ed20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint ismeretlenek vették át az irányítást a több mint 18 ezer követővel rendelkező Facebook-oldal, a helyesiras.hu felett.","shortLead":"Minden jel szerint ismeretlenek vették át az irányítást a több mint 18 ezer követővel rendelkező Facebook-oldal...","id":"20210507_helyesiras_mta_magyar_tudomanyos_akademia_facebook_oldal_feltores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c41d33-6892-4c5b-9853-6356af3ed20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043d9e6b-250f-40f9-ab1f-252a92ca6278","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_helyesiras_mta_magyar_tudomanyos_akademia_facebook_oldal_feltores","timestamp":"2021. május. 07. 18:53","title":"Feltörhették a Magyar Tudományos Akadémia egyik Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]