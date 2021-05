2021. május. 06. 14:11 Serdült Viktória Itthon

Nem árulja el a kormány, hányan nem adatják be maguknak a koronavírus elleni oltás második adagját, pedig Magyarországon is akadnak olyanok, akiket elriasztanak a mellékhatások, vagy csak a védettségi igazolvány megszerzésére hajtanak. A kormány már készíti az előterjesztést, amely elvenné a többletjogokat azoktól, akik nem mennek el a második oltásra. A második dózis is nagyon fontos: nemcsak az antitestek szintjét emeli meg, hanem sok esetben sejtes immunitást is kialakít, sőt a mutációk ellen is jobban véd.