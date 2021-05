Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9ece716-3851-43f2-ae78-20609d8e691b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak annyit közöltek, hogy szerintük korrekt megállapodás született.","shortLead":"Csak annyit közöltek, hogy szerintük korrekt megállapodás született.","id":"20210507_Mathias_Corvinus_Collegium_Aranybika_szallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ece716-3851-43f2-ae78-20609d8e691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fee36f-7813-4fb4-8ab8-f2e89c9ea354","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210507_Mathias_Corvinus_Collegium_Aranybika_szallo","timestamp":"2021. május. 07. 19:40","title":"Nem árulják el, mennyiért vette meg a Mathias Corvinus Collegium az Aranybika szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort gyártson.","shortLead":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort...","id":"20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f44835-8ef3-425f-ac50-812a8eb58fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","timestamp":"2021. május. 07. 17:03","title":"Erősebb processzort kap a PlayStation 5, jövőre mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csütörtöktől indul az oltásuk, ehhez szülői beleegyező nyilatkozatra lesz szükségük.","shortLead":"Csütörtöktől indul az oltásuk, ehhez szülői beleegyező nyilatkozatra lesz szükségük.","id":"20210508_Hetfotol_szerdaig_foglalhatnak_idopontot_oltasra_a_1618_ev_kozottiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eabb139-f425-4309-ad03-771e9104d2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Hetfotol_szerdaig_foglalhatnak_idopontot_oltasra_a_1618_ev_kozottiek","timestamp":"2021. május. 08. 12:38","title":"Hétfőtől szerdáig foglalhatnak időpontot oltásra a 16-18 év közöttiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8006f21-b57f-4027-b6e8-1973a6619d8e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új fejezetet kezdene az EU Indiával, amely hamarosan a világ legnépesebb országa lesz. 