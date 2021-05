Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja fel a figyelmet a legolvasottabb német újság kommentárja, miután az osztrák Alkotmánybíróság kénytelen volt a köztársasági elnök segítségét kérni, mert a pénzügyminiszter nem volt hajlandó kiadni a törvényhozás vizsgáló bizottságának az Ibiza-botránnyal kapcsolatos aktákat.","shortLead":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja...","id":"20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541c3c4c-fe96-459c-93a1-862161cdc7dc","keywords":null,"link":"/360/20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","timestamp":"2021. május. 08. 09:00","title":"Süddeutsche Zeitung: Kurz Orbánt másolja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfc55cd-5d18-488c-9abc-88e451368ba5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szomorú aktualitás kapcsán kapott szépen csengő nevet az olaszok kompakt autója. Itt az Alfa Romeo Giulietta Finale Edizione.","shortLead":"Szomorú aktualitás kapcsán kapott szépen csengő nevet az olaszok kompakt autója. Itt az Alfa Romeo Giulietta Finale...","id":"20210507_Latvanyos_kiadassal_bucsuzik_az_Alfa_Romeo_Giulietta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdfc55cd-5d18-488c-9abc-88e451368ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992fb219-49e0-44f3-b291-c0eb65138fdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Latvanyos_kiadassal_bucsuzik_az_Alfa_Romeo_Giulietta","timestamp":"2021. május. 08. 10:02","title":"Látványos kiadással búcsúzik az Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá, hogy óvatlanul össze lehessen törni.","shortLead":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá...","id":"20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f300af3b-3ed3-44e2-a828-94f5afa371a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","timestamp":"2021. május. 10. 04:32","title":"Megmutatta a Ferrari 448 Pista, mivé fajulhat egy óvatlan gyorsítás - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f5ba51-efd0-427e-9b9e-0d28d18228ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt mondta, Európában mindenkit meg kell győzni arról, hogy vegye fel az oltást.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, Európában mindenkit meg kell győzni arról, hogy vegye fel az oltást.","id":"20210508_A_portoi_ejszakabol_jelentkezett_be_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f5ba51-efd0-427e-9b9e-0d28d18228ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bebc0ef-7b65-4ef5-98a5-db0af87dea97","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_A_portoi_ejszakabol_jelentkezett_be_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 08. 11:01","title":"A portói éjszakából jelentkezett be Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csütörtöktől indul az oltásuk, ehhez szülői beleegyező nyilatkozatra lesz szükségük.","shortLead":"Csütörtöktől indul az oltásuk, ehhez szülői beleegyező nyilatkozatra lesz szükségük.","id":"20210508_Hetfotol_szerdaig_foglalhatnak_idopontot_oltasra_a_1618_ev_kozottiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eabb139-f425-4309-ad03-771e9104d2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Hetfotol_szerdaig_foglalhatnak_idopontot_oltasra_a_1618_ev_kozottiek","timestamp":"2021. május. 08. 12:38","title":"Hétfőtől szerdáig foglalhatnak időpontot oltásra a 16-18 év közöttiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben még a 2021-es költségvetést is módosítják, beadták a 2022-es büdzsé tervezetét; kiderült, hogy mennyi kompenzációt kapnak az önkormányzatok az iparűzési adó megfelezéséért, már legalábbis amelyek kapnak; Bill és Melinda Gates bejelentették, hogy elválnak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Miközben még a 2021-es költségvetést is módosítják, beadták a 2022-es büdzsé tervezetét; kiderült, hogy mennyi...","id":"20210509_Es_akkor_onkormanyzat_koltsegvetes_gates_vakcina_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2f4519-1414-4639-94a5-6040214cf22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_Es_akkor_onkormanyzat_koltsegvetes_gates_vakcina_sport","timestamp":"2021. május. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány beárazta Budapestet nulla forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b478cda-8686-4e48-849a-672547a4355b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyvennél is több sérültet vittek kórházba a kabuli bombatámadás után.","shortLead":"Negyvennél is több sérültet vittek kórházba a kabuli bombatámadás után.","id":"20210508_Bombatamadas_afgan_kabul_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b478cda-8686-4e48-849a-672547a4355b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebe6575-e85b-4d02-b2d5-63fe35f4fa34","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Bombatamadas_afgan_kabul_robbanas","timestamp":"2021. május. 08. 17:00","title":"Bombatámadás történt egy afgán lányiskolánál, legalább húszan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]