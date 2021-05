Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Országgyűlési Könyvtár és az Országgyűlési Múzeum is megnyitja a kapuit.","shortLead":"Az Országgyűlési Könyvtár és az Országgyűlési Múzeum is megnyitja a kapuit.","id":"20210508_Ismet_latogathato_az_Orszaghaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b8bc54-88a9-442f-abea-655f46f3d812","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Ismet_latogathato_az_Orszaghaz","timestamp":"2021. május. 08. 12:53","title":"Ismét látogatható az Országház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. 