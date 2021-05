Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját nézve a teljes forgalom háromszorosa, míg a merevlemezek szempontjából ötvenszeres ugrást jelent. A vásárlási láz hátterében valószínűleg az új, Chia nevű kriptovaluta áll.","shortLead":"Múlt pénteken több mint 120 millió forintos HDD-értékesítési forgalomat mért az iPon. Ez a webáruház átlagos napját...","id":"20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0224556b-b77f-4c00-aadb-61bb0b286c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05c8aaf-6ed8-4ac8-bffc-78701846e4d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_chia_merevlemez_hdd_vasarlas_forgalom_ipon","timestamp":"2021. május. 11. 11:03","title":"Elkezdődött: egy nap alatt annyi merevlemez fogyott, amennyi 3 hónap alatt szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes minél előbb eltávolítani a hírbe hozott drivert.","shortLead":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes...","id":"20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e74477-c11f-46a1-80e9-3ec2c1a87d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","timestamp":"2021. május. 11. 12:03","title":"Ha Dell számítógépe van, ezt azonnal törölje le róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","shortLead":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","id":"20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063eaba-ef79-4d93-9d08-1830696e37f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","timestamp":"2021. május. 11. 07:58","title":"Ferrarit, Lamborghinit vett egy amerikai férfi a vállalkozásmentő Covid-hiteléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság arra keres bizonyítékot, hogy megalapozott-e a hivatali visszaélés gyanúja.","shortLead":"A hatóság arra keres bizonyítékot, hogy megalapozott-e a hivatali visszaélés gyanúja.","id":"20210511_Roman_korrupcioellenes_ugyeszseg_Szekelyfold_medve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f60100-2135-4c0e-afca-9e55f56ac05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d93f72-4988-4ef8-b554-82bc90bed627","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Roman_korrupcioellenes_ugyeszseg_Szekelyfold_medve","timestamp":"2021. május. 11. 16:59","title":"Már a román korrupcióellenes ügyészség is vizsgálja a Székelyföldön kilőtt hatalmas medve ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ae7b1d-4dce-4ab1-bbfe-5e55ddd059dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akkor is képes automatikusan egyedi – és elvileg minden érintett számára előnyös – megállapodásra jutni egy észt cég mesterséges intelligenciája, ha több millió partnerrel kell tárgyalásokat folytatni.","shortLead":"Akkor is képes automatikusan egyedi – és elvileg minden érintett számára előnyös – megállapodásra jutni egy észt cég...","id":"202118_totumpaktum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ae7b1d-4dce-4ab1-bbfe-5e55ddd059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de930180-baae-4933-a774-4d8d894afe65","keywords":null,"link":"/360/202118_totumpaktum","timestamp":"2021. május. 11. 14:00","title":"Nem fárad el és végtelenül türelmes: jól járhatunk, ha robot üzletel helyettünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4ce09d-e711-489a-b301-2ce3b83226b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem gyilkolt vagy utasított bárkit gyilkosságra, szerinte Zuglóban nincs korrupció, a helyiek pedig jól jártak a fizetős parkolás bevezetésével – egyebek mellett erről beszélt Tóth Csaba szocialista országgyűlési képviselő, aki a Partizán hétfő esti vendége volt. ","shortLead":"Soha nem gyilkolt vagy utasított bárkit gyilkosságra, szerinte Zuglóban nincs korrupció, a helyiek pedig jól jártak...","id":"20210511_toth_csaba_partizan_hadhazy_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4ce09d-e711-489a-b301-2ce3b83226b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922afbc-caf7-4be8-be9a-86bd5978f813","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_toth_csaba_partizan_hadhazy_akos","timestamp":"2021. május. 11. 14:14","title":"Tóth Csaba szerint Hadházynak Zuglóban nincs dolga, hiszen ott nincs korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","shortLead":"Elindult a Mária 2.0 mozgalom. ","id":"20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a094b56-f2d3-41bf-abc8-000bd4f8137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ad66bb-db8d-446d-9f68-39f37a2db326","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Szembemennek_a_Vatikannal_a_bajor_katolikusok_megaldjak_az_azonos_nemu_parokat","timestamp":"2021. május. 11. 10:16","title":"Szembemennek a Vatikánnal a bajor katolikus papok: megáldják az azonos nemű párokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük sikeres, azzal más, súlyos genetikai betegségeket is kezelni lehetne.","shortLead":"Az amerikai orvosok eddig négy önkéntesen hajtottak végre génszerkesztést a beteg szervezetén belül. Ha a módszerük...","id":"20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90851ac-607a-4abd-a098-48746d01f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2c181-6039-4d49-a75e-b046908fbcab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_genszerkesztes_latasserult_leber_fele_veleszuletett_vaksag","timestamp":"2021. május. 10. 18:03","title":"Forradalmi megoldással szerkesztették a géneket a tudósok, reményeik szerint meggyógyíthatják a vakság egy fajtáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]