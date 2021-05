Az oltások száma közelít a 4 és félmillióhoz - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Gulyás elmondta, hogy ma kezdődik a 16-18 évesek oltása, 96 ezren regisztráltak, keddig oltják őket. A 144 ezer megmaradt Pfizer vakcinát is felhasználják, erre az SMS-t kapók regisztrálhatnak.

Pünkösd után lesz meg az ötmillió beoltott, így a jövő héten dönt a kormány a további enyhítésekről. Az esküvőkkel kapcsolatosan elmondta, hogy, május 27-e éjféltől lehetőség van a lakodalmak megtartására, akkor is, ha nincs még 5 millió beoltott.

A miniszter azzal érvelt, a lakodalmakat szervezni kell, ezért szükség van arra, hogy már most bemondják a dátumot.

A kormány döntése értelmében a külföldön beoltott magyarok is fognak kapni védettségi igazolványt, a hivatalos eljárásrendet jövő héten hozzák nyilvánosságra.

A miniszer szerint fontos esemény, hogy a WHO elismerte a Sinopharmot, ami a magyar döntést is igazolta. Itthon már a lakosság 56 százaléka be van oltva, ezzel továbbra is "oltási Európa-bajnok" lehet Magyarország, hamarosan meglesz a nyájimmunitás is.

Gulyás szerint az összes regisztráltat be lehetne oltani egy nap alatt, de

a vakcinák közötti válogatás lassítja a tempót.

Ennek ellenére is úgy számol a kormány, hogy május végén meglesz az ötmillió oltás. Utána az lesz a probléma, hogy elfogynak a regisztráltak. Gulyás szerint látszik, hogy nő a védettség, a halálozások száma csökken a fertőzésszámmal együtt, de a kormány azt kéri, mindenki tartsa magát a szabályokhoz.

Gulyás szerint Magyarország két hónappal előbb éri el azt a védettségi szintet, amit Európa csak később fog, a szolgáltatásokat védettségi igazolvánnyal lehet majd igénybe venni, "ezt követően szűnhet meg a korlátozások nagy része."

A héten, első között nyújtotta be a kormány az EU-hoz a helyreállítási tervet, amit hamarosan a kormányzati honlapon is nyilvánosságra hoznak. Gulyás szerint nem változott a terv: 34,1 százalék jut az egészségügyre, környezetbarát közlekedés fejlesztése, valamint az oktatás fejlesztése. Bíznak abban, hogy a helyreállítási alap a versenyképességet és a gazdasági növekedést fogja javítani. Arra számítanak, hogy a bizottság gyorsan jóváhagyja azt.

Bértámogatásról Gulyás elmondta, hogy kifizetésük folyamatos, eddig 30 ezer vállalkozás munkavállalója kérte a támogatást, május 31-ig azonban még lehet kérelmeket benyújtani, nekik is folyósítani fogják.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, hogy gyerektáborokat is meg fognak rendezni nyáron, ezeket június elsejétől meg lehet tartani. Hozzátette, hogy készült egy telefonos védettségi-app, amivel igazolni lehet, hogy valaki megkapta az oltást. Az appot elmondása szerint hamarosan élesítik. Ez az EESZT adataira épül, hitelesítésük egy QR kóddal történik, és ezzel is lehet majd igazolni a védettséget.

Jönnek a kérdések:

Magyar Nemzet: Kinek drukkol az előválasztáson a kormány? Gulyás nem favorizál senkit, az ország sikeréért szorít.

Az RTL Klub azt kérdezte, fog-e módosulni a választási törvény. Nem, de erre a választás közeledte miatt nincs is lehetőség.

Beszélt arról is, a védettségi igazolványok érvényességéről kétoldalú megállapodásokat köt a kormány, kölcsönösen elismerve egymás igazolását. Azokkal az országokkal, ahová a magyarok utazni szoktak, lesz megállapodás - ígérte a miniszter. A horvátokkal is van ilyen, de oda a szabályok szerint a második oltás után 14 nappal lehet csak belépni. Aki Horvátországba megy, az vigye magával az oltás dátumát tartalmazó lapot is – kéri a kormány. Ugyanilyen kétoldalú tárgyalások vannak Szlovákiával is.

Fő szabály szerint a két AStraZeneca oltást 4 hét különbséggel kell kérni, itt azért vannak fennakadások, mert 10 embert kell szervezni egy ampullára, ez pedig több időt vesz igénybe.

A miniszert arról is kérdezik, mekkora gazdasági kárt szenvedett el az ország a vírus miatt. Erre azt mondja, hogy idén 5 százalékos a recesszió, az elmúlt években 4-5 százalékos emelkedés volt, így az elvárttól 10 százalékkal vagyunk lejjebb. A Pénzügyminisztérium jövőre 5 százalék feletti gyors növekedést vár.

Az RTL Klub rákérdezett, hogyan növelnék az oltási kedvet. Gulyás szerint reklámokkal, a védettségi igazolvány által biztosított előnyök hangsúlyozásával teszi ezt a kormány. Úgy látja, a a kampány eredményes, hiszen több mint 5 millióan regisztráltak, de jó lenne, ha tovább nőhetne ez a szám. Annál előbb lesz védett a társadalom, minél többen beoltatják magukat – mondta.

Gulyás elmondta azt is, nem kell fizetnie a műtét előtti tesztért annak, aki nem kaphatott oltást, vagy már regisztrált, de nem kapott még oltást.

Az ATV azt kérdezte, hogy az uniós GreenPass felválthatja-e a védettségi igazolványt. Gulyás elmondása szerint nem, mert ennek gyártása és előkészítése nem kezdődött meg, magyar szabályozás sincs rá. Az, hogy az unió mit kíván elfogadni arról még belső viták vannak, de a magyar kártyával nagy valószínűséggel mindenhova el lehet jutni.

Múlt héten a kormány bejelentette, legalább augusztusig szükség lesz a védettségi kártyára. A csatorna rákérdezett, hogy miért, mire Gulyás azt mondta, eddig lát előre a kormány. Lehet előbb is enyhítés, de szerintük még augusztusig indokolt a védettek és nem védettek megkülönböztetése. De amint lehet, megszüntetik a különbségtételt.

A hitelmoratórium meghosszabbításáról tárgyal a kormány, de még nem született róla döntés. Gulyás szavai alapján a Fudan egyetemről nem lehet helyi népszavazást tartani, hiszen azt nemzetközi szerződést nem érintő kérdésben lehet tartani.

Az Infostart arra kérdez rá, hogyan lehet ellenőrizni, hogy igazi-e a védettségi igazolvány? Gulyás szerint a QR-kóddal, amit ellenőrizhet az, aki elkérheti a kártyát. Ha valaki nem adatja be magának a második oltást, annak a kártyáját érvénytelenítik.

A Portfolio kérdésére válaszolva Gulyás elmondta, Magyarország nem fog csatlakozni az Európai Korrupcióellenes Ügyészséghez, mert semmilyen értelmezhető érv nem szól emellett, és az ügyészségnek a vezetője ellen eljárások folynak.

A növekedés.hu kérdésére válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, a közétkeztetésben két éven belül az alapanyagok 80 százaléka magyar termék lesz.

Hová tűnt az egy számjegyű szja terve - érdeklődött az Mfor? Erre Gulyás azt mondta, a 25 év alattiaknak nem kell szja-t fizetni. A minimálbérnél az évközi emelés lehetősége nyitott, ez a reálbér emelkedésétől függ. Ha ez megtörténik, akkor a minimálbért is emelni fogják, de a mostani adatok szerint ennek nincs realitása.

Kiderült az is, júniustól már mehetnek újságírók a kormányinfókra.

A miniszter elmondta azt is, itthon nem lehet majd védettségi igazolvány helyett negatív PCR-teszttel rendezvényre menni, mert az nem nyújt védettséget.

Az Index azt kérdezi, hogy fogják-e csökkenteni a COVID osztályok számát? Gulyás szerint ez az EMMI feladata és hatásköre is, és már folyamatosan helyezik vissza az orvosokat az eredeti munkakörükbe. Elmondta azt is, hogy a temetkezésre vonatkozó korlátozásokat ötmillió beoltottnál oldják fel.

A hvg.hu azt kérdezte, ha szükség lesz újabb oltási körre, jövőre milyen vakcinák állnak majd rendelkezésre, illetve hogy a 2022-es tervekre vonatkozóan mennyire tartják kielégítőnek az uniós beszerzési rendszert. Gulyás azt mondta, a kormány tárgyalt a hosszú távú vakcinagazdálkodásról is, júniustól 7-8 millió adag oltás érkezik még. Itt két fő kérdés van: mennyi idő múlva kell újraoltani az embereket - feltéve, ha tényleg szükség van erre -, illetve meddig állnak el a vakcinák. Eleinte a szakértők arról beszéltek, 6-9 hónap múlva szükség van egy újabb oltásra, de most úgy tűnik, ezt ki lehet még tolni. A vakcinák pedig a jelek szerint ennél tovább állnak el. A miniszter közölte, annyi vakcinát raknak el, hogy szükség esetén újra olthassanak vele mindenkit, akit kell.

Az Alfahír kérdésére kiderült az is, pótidőpontot kapnak azok, akik az érettségi alatt karanténban voltak.

A 444.hu azt kérdezte, hogy a védettségi igazolvány helyettesítésére lehet-e használni az oltáskor kapott papírt. Kiderült, hogy nem, a miniszter szerint hamar megérkeznek az igazolványok, azok számítanak okiratnak. A kormányablakok most túlterheltek, május 25-től időpontfoglalás nélkül is fogadják az embereket, így lehetővé válik a tömeges ügyintézés. A veszélyhelyzet miatt meghosszabbították a személyi okmányok érvényességét, így sok okmányt kell majd pótolni egyszerre. Erre május 25-ig felkészítik a komoly okmányigénnyel rendelkező területeket.