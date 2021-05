Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója az önkormányzattal egyetértésben eláll az ambulancia tervétől.","shortLead":"A Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója az önkormányzattal egyetértésben eláll az ambulancia tervétől.","id":"20210513_Megsem_lesz_drogambulancia_a_jozsefvarosi_Teleki_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ee84d-9359-4f4d-85eb-1d05bd296e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5238e7e-9586-4425-8d0b-fd0eb2a6b40c","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Megsem_lesz_drogambulancia_a_jozsefvarosi_Teleki_teren","timestamp":"2021. május. 13. 21:53","title":"Mégsem lesz drogambulancia a józsefvárosi Teleki téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nem kell a csomagküldő vállalatnak 250 millió euró adót megfizetnie Luxemburgnak.","shortLead":"Nem kell a csomagküldő vállalatnak 250 millió euró adót megfizetnie Luxemburgnak.","id":"20210512_Az_Amazon_javara_itelet_az_EU_Birosaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1015aac-694c-419f-ab60-368e9341604d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115d2858-8588-4c06-b053-f8a9203eb387","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Amazon_javara_itelet_az_EU_Birosaga","timestamp":"2021. május. 12. 15:10","title":"Az Amazon javára ítélt az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","shortLead":"42 halottról és 168 ember eltűnéséről tud a bogotái ombudsmani hivatal.","id":"20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222f4c24-1c30-4398-9acf-efe09903c226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e448f-b166-494b-9344-5a4d65dc9cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_kolumbiai_tuntetesek_legalabb_42_halott","timestamp":"2021. május. 12. 06:53","title":"Kolumbiai tüntetések: legalább 42 az áldozatok száma, éles lőszert is használnak a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták azt a három férfit, akiket a volt MTK-s futballista, Katzenbach Imre megölésével kapcsolatban fogtak el a hét elején. A Fővárosi Főügyészség beszámolt arról is, hogy mivel gyanúsítják őket, hogyan követték el a gyilkosságot, és mik voltak a bűntett előzményei.","shortLead":"Letartóztatták azt a három férfit, akiket a volt MTK-s futballista, Katzenbach Imre megölésével kapcsolatban fogtak el...","id":"20210513_katzenbachgyilkossag_bunugyek_gyanusitas_orizetbe_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638d9ec6-18b8-4007-b65f-9863409862f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_katzenbachgyilkossag_bunugyek_gyanusitas_orizetbe_vetel","timestamp":"2021. május. 13. 18:43","title":"Háromszor verték fejbe – itt vannak a Katzenbach-gyilkosság részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon. Tudja ezt a Fidesz is, akadályozza, ahol éri. De az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának a bakival induló Karácsony Gergely mögé.","shortLead":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon...","id":"202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436be56-63ac-463a-9c4d-34ea6ad62dfe","keywords":null,"link":"/360/202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","timestamp":"2021. május. 13. 06:30","title":"Előválasztásból show-mérkőzés: mindenki indul, de Karácsony nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90afa753-87a0-4a1c-ace7-eda1333f6ce1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar férfi válogatott két tagja nem állt ki az egyik versenyszám döntőjére, mert harmadik társuk fegyvere szerintük szabálytalan volt. Az elmúlt napok pedig olyan, újabb fordulatot hoztak az ügyben, amely miatt az a magyar sportélet egyik legnagyobb botrányává fajulhat.","shortLead":"Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar...","id":"20210513_sidi_peter_peni_istvan_sportloveszet_doppinggyanu_tiszeker_agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90afa753-87a0-4a1c-ace7-eda1333f6ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88412841-2727-45b8-998c-b09d8716aeef","keywords":null,"link":"/sport/20210513_sidi_peter_peni_istvan_sportloveszet_doppinggyanu_tiszeker_agnes","timestamp":"2021. május. 13. 20:00","title":"Ki osont be titokban és miért a magyar sportlövő szállodai szobájába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is veszteséget jelez előre. \r

\r

","shortLead":"A második veszteséges évét zárta a 2020-as pénzügyi évvel a japán Nissan autógyár és a folyó pénzügyi évre is...","id":"20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceb827ca-cadf-4df8-bc61-31f72ac53bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d3889-581b-4d15-bf20-aa88f0138999","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_Egy_ujabb_veszteseges_evet_zart_a_Nissan","timestamp":"2021. május. 12. 07:29","title":"Újabb, rekordszinten veszteséges évet zárt a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Végre szólóénekesként is bekerült a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába. ","shortLead":"Végre szólóénekesként is bekerült a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába. ","id":"20210513_2021ig_kellett_varni_hogy_Tina_Turner_megkapja_ezt_az_elismerest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b613d4c3-a682-42b4-8d74-27f1bd24e48c","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_2021ig_kellett_varni_hogy_Tina_Turner_megkapja_ezt_az_elismerest","timestamp":"2021. május. 13. 09:51","title":"2021-ig kellett várni, hogy Tina Turner megkapja ezt az elismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]