[{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg nemrég videóüzenetben beszélt arról, hogy a szíve szakad meg azokért, akik elveszítették a szeretteiket.","shortLead":"A herceg nemrég videóüzenetben beszélt arról, hogy a szíve szakad meg azokért, akik elveszítették a szeretteiket.","id":"20210512_Karoly_herceg_Fulop_herceg_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72b48a6-b75f-4ff6-931d-724f54ecd2eb","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Karoly_herceg_Fulop_herceg_beszed","timestamp":"2021. május. 12. 11:37","title":"Károly herceg: Idén sok családban, az enyémben is üresen marad egy szék az ünnepi asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy Ádám sem cáfolta, hogy a cége szállított a Széll Kálmán téri épületbe.","shortLead":"Matolcsy Ádám sem cáfolta, hogy a cége szállított a Széll Kálmán téri épületbe.","id":"20210513_Etikatlan_torvenytelen_Matolcsy_Adam_Magyar_Nemzeti_Bank_Postapalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e11c7a-d1a1-42cd-9799-c5182a046999","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Etikatlan_torvenytelen_Matolcsy_Adam_Magyar_Nemzeti_Bank_Postapalota","timestamp":"2021. május. 13. 18:42","title":"Etikátlan, de nem törvénytelen, hogy Matolcsy fiának érdekeltsége szállítja a bútort az MNB Postapalotájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202119_itt_van_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09cb3c64-ea7e-4682-9564-9aacf655c5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84f414-31fd-4e6f-9fee-0ea3344c8b63","keywords":null,"link":"/itthon/202119_itt_van_amerika","timestamp":"2021. május. 13. 10:37","title":"Kocsis Györgyi: Itt van Amerika!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető... Mindent beismert, jóvátételi munkát szabnának... 