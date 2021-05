Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti kiállásra buzdítottak. Ez azonban nem tetszett az orosz hatóságnak.","shortLead":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti...","id":"20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa496f6-85c8-47fa-8d61-fbc3eea0d62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","timestamp":"2021. május. 12. 19:21","title":"Oroszország végigbírságolta a legnagyobb közösségi oldalakat, milliókat követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló jeleket\" tapasztaltak a 35 éve balesetet szenvedett csernobili 4. reaktor romjai alatt. A téma elég \"nagyot ment\" a sajtóban, nézzünk kicsit utána, miről is van szó. Röviden: a hír és a megnövekedett kockázat igaz, csak egy kicsit másként, és nem egy friss esemény által.","shortLead":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló...","id":"20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e86bc9-9bf6-4fa3-b847-384480028248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","timestamp":"2021. május. 13. 16:33","title":"Mi zajlik most Csernobilban? Nem jó, de nem is tragikus – Aszódi Attila elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A profitból a Háttér Társaságot támogatja a cég.","shortLead":"A profitból a Háttér Társaságot támogatja a cég.","id":"20210513_Ismet_szivarvanyszinu_termekekkel_all_ki_az_IKEA_a_massag_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da76b9c9-888b-419b-92c0-1cb5de708bbf","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Ismet_szivarvanyszinu_termekekkel_all_ki_az_IKEA_a_massag_mellett","timestamp":"2021. május. 13. 13:44","title":"Ismét szivárványszínű termékekkel áll ki az IKEA a másság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","shortLead":"Már vannak problémái a kriptopénzzel.","id":"20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e0513-192a-41df-8137-e5939bd42002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8912f89a-6051-4c76-a6ae-640125870bd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210513_Elon_Musk_tesla_bitcoin_zhvg","timestamp":"2021. május. 13. 10:46","title":"Elon Musk megvilágosodott, és ezzel egyszerre döntötte be a Tesla és a bitcoin árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f5882e-31a2-440e-a3c8-baccc0dc7f44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis G70 Shooting Brake csak és kizárólag nálunk, az európai piacon lesz kapható. ","shortLead":"A Genesis G70 Shooting Brake csak és kizárólag nálunk, az európai piacon lesz kapható. ","id":"20210514_berugja_a_sportkombipiac_ajtajat_a_koreai_marka_elso_kombija_genesis_g70_shootin_brake","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f5882e-31a2-440e-a3c8-baccc0dc7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6155982-7599-4a88-9396-a75d7fe0fd61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_berugja_a_sportkombipiac_ajtajat_a_koreai_marka_elso_kombija_genesis_g70_shootin_brake","timestamp":"2021. május. 14. 06:41","title":"Berúgja a sportkombi-piac ajtaját a koreai márka első kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre vállalkozásokat segítő programot indít, és kedvezménykuponokat ad a vásárlóknak. ","shortLead":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre...","id":"20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da09086-ecd2-4415-9f7f-8ae46f83c640","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","timestamp":"2021. május. 12. 13:07","title":"Óriási bírságot kapott az eMAG, ezért 4 milliárdos kkv-segítő programot indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit nyújt a pénzünkért a piac legújabb csúcsmobilja, a Xiaomi Mi 11 Ultra, melyet a kicsit korábban érkezett koreai riválisával, a Samsung Galaxy S 21 Ultrával vetettük össze.","shortLead":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit...","id":"20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34883a5-4b15-475d-98aa-de83686b6e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","timestamp":"2021. május. 12. 08:03","title":"Összeengedtünk a Xiaomi és a Samsung legjobb telefonjait: teszten a Mi 11 Ultra és az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","shortLead":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","id":"20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fb0bca-e034-4595-b34a-415fb577b53b","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. május. 13. 05:48","title":"Több száz embert Nyugat-Európába juttató embercsempész bandán ütött rajta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]