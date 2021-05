Szombat délután fejezte be mini körútját Karácsony Gergely, amit abból az alkalomból tartott, hogy bejelentette: indul miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki előválasztáson. Járt a szülőfalujában, aztán Debrecenben, majd Budapestre visszatérve újra bejelentkezett a Facebookon, ezúttal Diákváros tervezett területéről. Arról beszélt, hogy amikor főpolgármester lett, akkor azt ígérte, hogy mindenki főpolgármestere lesz és a kormánnyal is együttműködik. Azt mondta, meg is egyeztek a kormánnyal abban, hogy megépül a Diákváros.

© MTI / Mónus Márton

Csakhogy a járvány kitörése után szerinte egyértelművé vált, hogy a kormány nem akar együttműködni senkivel, főleg az ellenzéki vezetésű önkormányzatokkal, ehelyett ezek meggyilkolására törekszik."Ideje, hogy felvegyük mi is a kesztyűt" - mondta. Karácsony szerint ezzel a kormánnyal senki nem tud együttműködni, ezért a 2022-es választás egyik célja az is, hogy lesz-e egyáltalán önkormányzatiság.