[{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló jeleket\" tapasztaltak a 35 éve balesetet szenvedett csernobili 4. reaktor romjai alatt. A téma elég \"nagyot ment\" a sajtóban, nézzünk kicsit utána, miről is van szó. Röviden: a hír és a megnövekedett kockázat igaz, csak egy kicsit másként, és nem egy friss esemény által.","shortLead":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló...","id":"20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e86bc9-9bf6-4fa3-b847-384480028248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","timestamp":"2021. május. 13. 16:33","title":"Mi zajlik most Csernobilban? Nem jó, de nem is tragikus – Aszódi Attila elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába szólított fel békére, a bírálói szerint a Wonder Womannel világhírre szert tevő Gal Gadot csak Izrael propagandaeszköze.","shortLead":"Hiába szólított fel békére, a bírálói szerint a Wonder Womannel világhírre szert tevő Gal Gadot csak Izrael...","id":"20210513_Gal_Gadot_kifejtette_a_velemenyet_az_izraelipalesztin_konfliktusrol_nem_lett_jo_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6994f21b-f6e4-4bcb-829f-065c0a3bffff","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Gal_Gadot_kifejtette_a_velemenyet_az_izraelipalesztin_konfliktusrol_nem_lett_jo_vege","timestamp":"2021. május. 13. 16:12","title":"Gal Gadot kifejtette a véleményét az izraeli-palesztin konfliktusról, nem lett jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22c647a-f422-4dd8-b621-1db81666e550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új zenei korszakot nyitó zenész posztumusz albuma nem kísérletet mutat be, csakis a fényes és komoly élvezetet okozó végeredményt.\r

","shortLead":"Az új zenei korszakot nyitó zenész posztumusz albuma nem kísérletet mutat be, csakis a fényes és komoly élvezetet okozó...","id":"202119_lemez__uj_kodok_tony_allen_there_is_no_end","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22c647a-f422-4dd8-b621-1db81666e550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f0b4b0-cb37-4e83-911f-2b0ba48a48db","keywords":null,"link":"/360/202119_lemez__uj_kodok_tony_allen_there_is_no_end","timestamp":"2021. május. 14. 14:00","title":"A túlvilágról üzent az afrobeat sámánja, Tony Allen – lemezajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","shortLead":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","id":"20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b4fad-e122-4052-baf1-59bac69a0876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","timestamp":"2021. május. 14. 09:51","title":"Portfolio: Meghosszabbítják a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses plazmahullámokat felfedeznie a Nap felszínén. Az Alfvén-hullámok a Napon legnehezebben megfigyelhető hullámoknak számítanak, jelentőségüket az a képességük adja, hogy nagyon nagy távolságra tudnak energiát és információt szállítani.","shortLead":"Egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses...","id":"20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dade0361-cd60-4d9a-8d45-e8fea2223850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253bcb31-88c4-48be-9cb4-5ac2397f4f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_alfven_hullamok_eszlelese_napfelszin_elte","timestamp":"2021. május. 13. 12:03","title":"Most először sikerült észlelni a Nap papíron 1947-ben felfedezett titokzatos hullámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Egyre szigorúbban szankcionálják az ellenzéki politikusok akcióit a Parlamenten belül és kívül is, legutóbb Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Fekete-Győr András ellen indult rendőrségi eljárás rongálás miatt, miután lemosható festékkel \"Free Navalnij\" feliratot fújtak a Külügyminisztérium elé. Vajon túlreagálja a hatalom ezeket az akciókat, vagy a súlya szerint jár el? Hadházy Ákos és Szél Bernadett jó jelnek tartja, hogy megmozdulásaik heves reakciókat váltanak ki, a Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel viszont azt mondja, az ellenzék tévúton jár a botránypolitikával.","shortLead":"Egyre szigorúbban szankcionálják az ellenzéki politikusok akcióit a Parlamenten belül és kívül is, legutóbb Szél...","id":"20210514_ellenzek_politikai_akciok_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d388a6-8348-4bc8-8b11-c65e9c89f7de","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_ellenzek_politikai_akciok_szankciok","timestamp":"2021. május. 14. 17:06","title":"Működik az elrettentés: szaporodnak az eljárások az ellenzék politikai akciói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","shortLead":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","id":"20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef00833f-4fe2-477b-961e-6b1ebdc8df13","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 10:11","title":"\"mRNS-kirakó, köszi dr. Karikó!\" – brutális vakcinadallal jelentkezett a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fad935e-6652-4a86-8174-6d8ced23ced4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A magyar film 120 éves születésnapjára összeállítottuk minden idők legfontosabb magyar filmjeinek 30-as listáját. Nagyjából elégedettek voltak olvasóink is a TOP30-ba került filmekkel, de jónéhány alkotást szívesen láttak volna még a listán.\r

\r

","shortLead":"A magyar film 120 éves születésnapjára összeállítottuk minden idők legfontosabb magyar filmjeinek 30-as listáját...","id":"20210514_magyar_filmek_kozonsegszavazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fad935e-6652-4a86-8174-6d8ced23ced4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e5b333-89b9-46d0-9c5c-656d17fc7372","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_magyar_filmek_kozonsegszavazat","timestamp":"2021. május. 14. 20:00","title":"„Iszonyatos mennyiségű filmdráma, sehol egy valódi vígjáték” – olvasóink kedvenc magyar filmjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]