Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google még fejlesztés alatt álló rendszere, a Fuchsia a legtöbb felhasználó előtt teljesen ismeretlen. Ez azonban csak idő kérdése, hogy megváltozzon.","shortLead":"A Google még fejlesztés alatt álló rendszere, a Fuchsia a legtöbb felhasználó előtt teljesen ismeretlen. Ez azonban...","id":"20210514_samsung_mobilok_android_fuchsia_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5320c8-79fc-423f-b28d-cc5d234a4599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903fddf0-5ddc-4d0d-9658-b0428a90fb86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_samsung_mobilok_android_fuchsia_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 14. 20:14","title":"A Samsung idővel elbúcsúzhat az Androidtól – véli az egyik legismertebb szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20210515_Ket_baleset_is_volt_az_M3as_bevezeton_nagy_torlodasra_kell_szamitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d9b4ea-922d-4610-9d3c-a68c8de5d12d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Ket_baleset_is_volt_az_M3as_bevezeton_nagy_torlodasra_kell_szamitani","timestamp":"2021. május. 15. 11:45","title":"Két baleset is volt az M3-as bevezetőn, nagy torlódásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9268e9-0a08-4d60-833e-d5389a9bf881","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Mesék a zárkából felemelő film, mert bebizonyítja, hogy a kreativitás, az alkotás mindenkié. ","shortLead":"A Mesék a zárkából felemelő film, mert bebizonyítja, hogy a kreativitás, az alkotás mindenkié. ","id":"202119_film__kimondani_a_kimondhatatlant_mesek_azarkabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9268e9-0a08-4d60-833e-d5389a9bf881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9820486b-e61d-42e3-b211-1e1551c84ed4","keywords":null,"link":"/360/202119_film__kimondani_a_kimondhatatlant_mesek_azarkabol","timestamp":"2021. május. 16. 11:10","title":"Mesék a zárkából - a magyar börtönök rögvalósága keveredik a fantázia világával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","shortLead":"Kásler szerint mindenki, aki regisztrál, még ha későn is regisztrál, de be lesz oltva.","id":"20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ef3235-dea4-46b7-8560-450391e3f14b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Kasler_Az_ellenzek_a_WHOval_vitatkozik","timestamp":"2021. május. 15. 11:40","title":"Kásler: Az ellenzék a WHO-val vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig számos kép szerzőségével kapcsolatban merültek fel kételyek. Ezekből mutatjuk be a leghíresebb eseteket 5x1 percben.","shortLead":"Da Vinci Salvator Mundijától kezdve Rembrandt Öreg férfi karosszékben című képén át Rubens Fiatal lány portréjáig...","id":"202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28b41060-2417-478c-9421-8c4462af021c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54642100-bd88-4ca9-a945-c17447e130c2","keywords":null,"link":"/360/202119_festmenyek_vitatott_szerzosege","timestamp":"2021. május. 15. 16:00","title":"Adna 450 millió dollárt egy képért, amelyet talán Leonardo festett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85024ef-2bfb-490b-a990-cc38d1eaa617","c_author":"Balla - Czeglédi - Papp - Nagy","category":"kultura","description":"Az elmúlt hetekben egy emberként kaptak a szívükhöz az Y és a Z generáció tagjai: húsz évvel ezelőtt debütált a mozikban mindannyiunk kedvenc, mocsárban fingorászó, nagyszívű ogréja, beszélő szamarával és verekedő hercegnőjével, Fionával együtt. Hogyan tarolta le Shrek a világot, és mi lehet a titka annak, hogy húsz év után is épp ugyanolyan szórakoztató, mint a premier idején?","shortLead":"Az elmúlt hetekben egy emberként kaptak a szívükhöz az Y és a Z generáció tagjai: húsz évvel ezelőtt debütált...","id":"20210515_Shrek_20_ev_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b85024ef-2bfb-490b-a990-cc38d1eaa617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877c0fdf-22f8-4e42-8dbe-6b005e8ce83c","keywords":null,"link":"/kultura/20210515_Shrek_20_ev_evfordulo","timestamp":"2021. május. 15. 20:00","title":"„Ott vagyunk már?” – 20 éve nagyot kockáztattak a Shrek alkotói: bejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB finanszírozta oktatási egység 2015 óta működött a Budapesti Corvinus Egyetemen, most lezárják az együttműködést.","shortLead":"Az MNB finanszírozta oktatási egység 2015 óta működött a Budapesti Corvinus Egyetemen, most lezárják az együttműködést.","id":"20210514_Magyar_Nemzeti_Bank_Budapesti_Corvinus_Egyetem_MNBkepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2157ee59-5722-4ede-aec0-379e3e2a9385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Magyar_Nemzeti_Bank_Budapesti_Corvinus_Egyetem_MNBkepzes","timestamp":"2021. május. 14. 18:35","title":"Kiszáll az MNB saját corvinusos képzéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66285da0-395f-4bda-bdd8-8c1fd7a71b4f","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Hetven körüliek, magasan képzettek és sok a szabad idejük – így jellemezhetők leginkább a tüntetésekre járók Magyarországon. Semmit rólunk nélkülünk című új könyvében Mikecz Dániel, a Republikon Intézet vezető elemzője a demonstrációk, politikai mozgalmak alakulását vizsgálta az Orbán-rezsim tíz éve alatt.","shortLead":"Hetven körüliek, magasan képzettek és sok a szabad idejük – így jellemezhetők leginkább a tüntetésekre járók...","id":"202119__mikecz_daniel__nok_es_ferfiak_tiltakozasarol_idozitesrol__kijarjak_maguknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66285da0-395f-4bda-bdd8-8c1fd7a71b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c535413-3119-4f44-9a53-9e72c0a835a3","keywords":null,"link":"/360/202119__mikecz_daniel__nok_es_ferfiak_tiltakozasarol_idozitesrol__kijarjak_maguknak","timestamp":"2021. május. 15. 11:00","title":"Mikecz Dániel: Ha lesz lehetőség, újra fognak tüntetni idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]