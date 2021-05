Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9372cd1-a6d2-48db-82d2-ec8e392f337f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltókat a Királyszék útra riasztották.","shortLead":"A tűzoltókat a Királyszék útra riasztották.","id":"20210517_Lezuhant_egy_auto_az_M1es_autopalyarol_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9372cd1-a6d2-48db-82d2-ec8e392f337f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1af68d-d992-416f-85a1-2d1318b9fa87","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_Lezuhant_egy_auto_az_M1es_autopalyarol_Gyorben","timestamp":"2021. május. 17. 09:43","title":"Lezuhant egy autó az M1-es autópályáról Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d5985-3e67-4f3c-b7ca-bcbbf6c7e3a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott elővigyázatosságra intette a lakosságot, elsősorban a koronavírus indiai változatának egyes gócpontokban észlelt terjedése miatt.","shortLead":"Jelentősen enyhültek hétfőtől a járványügyi korlátozások Angliában, bár a brit kormány továbbra is fokozott...","id":"20210517_nagy_britannia_anglia_koronavirus_jarvany_nyitas_indiai_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49d5985-3e67-4f3c-b7ca-bcbbf6c7e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532944b3-d260-41df-9578-745820384473","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_nagy_britannia_anglia_koronavirus_jarvany_nyitas_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 05:57","title":"Nyithatnak az angol pubok, színházak, de fél szemmel az indai vírusvariánst figyelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Térdsérülése miatt nem szerepelhet a labdarúgó Európa-bajnokságon Zlatan Ibrahimovic, a svédek világsztárja.","shortLead":"Térdsérülése miatt nem szerepelhet a labdarúgó Európa-bajnokságon Zlatan Ibrahimovic, a svédek világsztárja.","id":"20210515_Ibrahimovic_terdserules_miatt_kihagyja_az_Ebt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9a2e7f-eb59-4cc7-b2ec-2f97c13c114b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc79ccb-70b1-41f4-8d5a-ea5d6468b88e","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Ibrahimovic_terdserules_miatt_kihagyja_az_Ebt","timestamp":"2021. május. 15. 16:44","title":"Ibrahimovic térdsérülés miatt kihagyja az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat is elveszíthetik. Közben a kormány benyújtotta az EU-nak a tervet arról, mire költené a koronavírus-válság utáni helyreállítási támogatást, Varga Mihály pedig adócsökkentéseket jelentett be. Ez még úgy is belefér, hogy 800 milliárd forintot folyattak ki a NER-nek a járvány alatt. Az élet pedig megállíthatatlanul drágul Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat...","id":"20210516_es_akkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a43c1a-eb87-469d-bca1-e62026ef2fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_es_akkor","timestamp":"2021. május. 16. 07:00","title":"És akkor már a fideszes polgármesterek is tiltakoznak a kormány terve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld nyugati részén és az Északi-középhegység térségében záporok, zivatarok alakulnak ki. ","shortLead":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld...","id":"20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927aa84-48c2-45c4-93a3-3280abd81f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","timestamp":"2021. május. 15. 15:40","title":"Vasárnap délelőtt csapadékos idő lehet, de lesznek helyek, ahol majd kisüt a nap is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég megjelent iOS 14.5.1-es frissítés kellemetlenül érinthetett jó pár felhasználót a teljesítménnyel és az akkumulátorral kapcsolatos problémák miatt. Jó hír viszont, hogy hamarosan érkezik a javítás.","shortLead":"A nemrég megjelent iOS 14.5.1-es frissítés kellemetlenül érinthetett jó pár felhasználót a teljesítménnyel és...","id":"20210517_ios_1451_teljesitmeny_es_akkujavitasa_ios_146","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4057ec-65da-43ed-badf-92be4d5458f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221a2a4-9796-47e5-9305-8fc3252aae7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_ios_1451_teljesitmeny_es_akkujavitasa_ios_146","timestamp":"2021. május. 17. 10:03","title":"Ön is szenved az iPhone-frissítés mellékhatásaitól? Hamarosan jön a javítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nekik továbbra is negatív teszt kell, hogy kávéházba vagy uszodába mehessenek.","shortLead":"Nekik továbbra is negatív teszt kell, hogy kávéházba vagy uszodába mehessenek.","id":"20210516_Aki_kinai_vagy_orosz_oltast_kapott_nem_jogosult_Zold_Kartyara_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07daa1f1-a8ab-4a7e-9039-394c9efbffb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Aki_kinai_vagy_orosz_oltast_kapott_nem_jogosult_Zold_Kartyara_Ausztriaban","timestamp":"2021. május. 16. 19:38","title":"Aki kínai vagy orosz oltást kapott, nem jogosult zöld kártyára Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]