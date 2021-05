Egyre aktívabbak a külföldön tevékenykedő orosz ügynökök, akik otthonosan mozognak Közép-Európában és Magyarországon is – írja a HVG hetilap, amely az orosz titkosszolgálat hazai aktivitását helyezi fókuszba, és azt vizsgálja, mit remél Moszkva az egyre nyilvánvalóbb magyarországi befolyástól, milyen módszerekkel igyekszik ezt megerősíteni, és miért veszélyes mindez.

Moszkvának nemcsak Európai Unión belüli referenciaként vagy befektetésként fontos a paksi bővítés, de titkosszolgálati operációk szempontjából is ideális terepnek kínálkozik, ahogy arról is, hogy kinek szorít Oroszország a 2022-es magyarországi választásokon, és milyen eszközöket vethet be annak érdekében, hogy – legalábbis fű alatt – segítse a győzelmét, amiben szerepet kaphat a nemrég idetelepült orosz pénzintézet, a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) is.

Ivan Preobrazsenszkij orosz politológus szintén úgy véli: szerinte Putyinék számára akkor fontosak a közép-európai államok, ha hallatszik a szavuk az unióban. „Az orosz befolyás arányos Közép-Európa unión belüli súlyával. Ha a visegrádi négyek nagyobb befolyást szereznek, Moszkva térségbeli jelenléte is erősödni fog” – magyarázta.

Az ügyben megszólaltatott szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy van valami, ami miatt Vlagyimir Putyinnak erős befolyása van Orbán Viktorra.

"Nem tudjuk, mivel tartják sakkban a miniszterelnököt, de az egyértelmű, hogy a jelenlegi kormányt jóval hatékonyabban tudja befolyásolni Moszkva, mint az ellenzéket” – mondta egyikük.

Minderről részletesen a HVG csütörtökön megjelenő új számában olvashat, amiből megismerheti a közelmúlt hazai és térségbeli orosz operatív akcióit, és az ezekre adott válaszlépéseket, kitérve a hazai titkosszolgálatok tevékenységére is.