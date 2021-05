Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonatok a váci állomásnál a helyszínelés végéig két vágányon nem közlekedhetnek.","shortLead":"A vonatok a váci állomásnál a helyszínelés végéig két vágányon nem közlekedhetnek.","id":"20210523_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_ferfit_Vacnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa28ab7e-1a18-4caa-8a2b-c920361dcde6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_ferfit_Vacnal","timestamp":"2021. május. 23. 14:14","title":"Halálra gázolt a vonat egy férfit Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","shortLead":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","id":"20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5050b7-986f-4609-ac7e-fc6748a05162","keywords":null,"link":"/360/20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","timestamp":"2021. május. 23. 09:00","title":"Nyina Hruscsova: A populisták megússzák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","shortLead":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","id":"20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408ced05-d48f-4821-a88b-762c1c06ee15","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","timestamp":"2021. május. 24. 08:24","title":"Érintésmentes beléptetés lesz a 70 milliárd forintos Vadászati Világkiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hord ékszert és drága holmikat Karikó Katalin, a pénzjutalmat oktatásra és kutatásra fordítaná.","shortLead":"Nem hord ékszert és drága holmikat Karikó Katalin, a pénzjutalmat oktatásra és kutatásra fordítaná.","id":"20210524_Kariko_Katalin_nem_ekszerre_koltene_a_Nobeldij_jutalmat_ha_megkapna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ee6fcd-ef4a-4980-bee1-aa9b49c6f617","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Kariko_Katalin_nem_ekszerre_koltene_a_Nobeldij_jutalmat_ha_megkapna","timestamp":"2021. május. 24. 12:20","title":"Karikó Katalin nem ékszerre költené a Nobel-díj jutalmát, ha megkapná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz kapcsolatok, a brexit, a Covid-járvánnyal kapcsolatos helyzet és az éghajlatpolitika kérdései szerepelnek. Rendkívüli témaként szó lesz a fehérorosz hatóságok által leszállásra kényszerített polgári légijárat ügyéről is.","shortLead":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz...","id":"20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31906079-0bdc-4aa1-bbe3-56dfce78ff0f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 13:25","title":"EU-csúcs: az eltérített repülőről is szó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy olasz filmben térhet vissza a színész.\r

\r

","shortLead":"Egy olasz filmben térhet vissza a színész.\r

\r

","id":"20210524_Kevin_Spacey_ujra_forgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8160313-9d72-47fb-a83f-678843049c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Kevin_Spacey_ujra_forgat","timestamp":"2021. május. 24. 08:55","title":"Kevin Spacey a zaklatási ügye után először kapott filmszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is. A jelenség ellen nem jelent védelmet, ha valaki okos vagy tanult. Sőt bizonyos körülmények között akár gyengeséggé is válhat - mutat rá Tim Harford Adatdetektív című könyvében. Részlet. ","shortLead":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is...","id":"20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838e163b-5482-4846-98e5-3c73b00832e3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","timestamp":"2021. május. 23. 19:15","title":"Csak a buták nem hisznek a tudományos bizonyítékoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]