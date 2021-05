Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik...","id":"20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb4fd8b-ae52-4d55-8791-35c5060a9cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","timestamp":"2021. május. 20. 18:03","title":"A Covid-19 már csak a kilencedik leggyakoribb halálok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8e081e-c3fe-4cb5-87d0-9e38e60ee553","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akadémikus életének 95. évében halt meg.","shortLead":"Az akadémikus életének 95. évében halt meg.","id":"20210520_elhunyt_vamos_tibor_sztaki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b8e081e-c3fe-4cb5-87d0-9e38e60ee553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f92fcb-781d-4a78-86d3-1f32686eb392","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_elhunyt_vamos_tibor_sztaki","timestamp":"2021. május. 20. 16:26","title":"Elhunyt Vámos Tibor, a SZTAKI alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622c5fa3-0ac0-4fb9-ae96-57acf8451d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új német SUV úgy gyorsul 0-ról 100-ra, hogy azt a legkeményebb sportkocsik is megirigyelhetik. ","shortLead":"Az új német SUV úgy gyorsul 0-ról 100-ra, hogy azt a legkeményebb sportkocsik is megirigyelhetik. ","id":"20210521_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_brabus_800_loeros_uj_mercedes_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=622c5fa3-0ac0-4fb9-ae96-57acf8451d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd61bb0d-4c4f-47b2-a461-e38cfecb551f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_brabus_800_loeros_uj_mercedes_divatterepjaroja","timestamp":"2021. május. 21. 11:32","title":"Politikailag abszolút nem korrekt a Brabus 800 lóerős új Mercedes divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d374b-9a94-41ec-854f-3f640aa91a1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Lengyel Zsolt” álnéven szerepel a szocialista kémelhárítás beszervezési kartonján a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésében kulcsszerepet játszó biológus. Karikó Katalin szerint fenyegetéssel vették rá, hogy aláírja a dokumentumot, egyetlen jelentést sem írt.","shortLead":"“Lengyel Zsolt” álnéven szerepel a szocialista kémelhárítás beszervezési kartonján a koronavírus elleni vakcina...","id":"20210522_kariko_katalin_ugynokaktak_kemelharitas_beszervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=008d374b-9a94-41ec-854f-3f640aa91a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7cd96f-999d-4dc4-9226-9ca9e7d4b685","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_kariko_katalin_ugynokaktak_kemelharitas_beszervezes","timestamp":"2021. május. 22. 15:20","title":"Beszervezett ügynökként tartotta számon Karikó Katalint a kádári kémelhárítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megegyeztek az uniós intézmények az EU-n belüli szabad mozgást biztosító védettségi igazolások részleteiről, az orosz és a kínai vakcina megítéléséről keveset tudni.","shortLead":"Megegyeztek az uniós intézmények az EU-n belüli szabad mozgást biztosító védettségi igazolások részleteiről, az orosz...","id":"20210520_Megegyeztek_az_unios_COVIDigazolvanyrol_az_unios_intezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1c3222-9606-4023-b55a-4407edbcffe6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Megegyeztek_az_unios_COVIDigazolvanyrol_az_unios_intezmenyek","timestamp":"2021. május. 20. 20:29","title":"Júliustól jön az uniós digitális COVID-igazolvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945b9c1c-ac65-4391-b453-86683f060e8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hold körüli műholdak hálózatának kiépítését tervezi az Európai Űrügynökség (ESA), amely két vállalati konzorciumot bízott meg annak kidolgozásával, hogyan lehet telekommunikációs és navigációs szolgáltatásokat biztosítani a Holdra tartó missziók számára. ","shortLead":"Hold körüli műholdak hálózatának kiépítését tervezi az Európai Űrügynökség (ESA), amely két vállalati konzorciumot...","id":"20210521_hold_koruli_muholdak_halozata_esa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=945b9c1c-ac65-4391-b453-86683f060e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e616116-f980-4f8d-8a68-6956b33f25b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_hold_koruli_muholdak_halozata_esa","timestamp":"2021. május. 21. 06:03","title":"Műholdakkal \"lövi körül\" a Holdat az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","shortLead":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","id":"20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b53a481-40d9-4123-8978-fc3cd8c98b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","timestamp":"2021. május. 21. 18:07","title":"Ismét rekordszinten az oltási hajlandóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a47443-2676-44c6-ae27-c0af8b3c109e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét felmérte a pártok népszerűségét a ZRI Závecz Research, amely szerint nagyon szoros a verseny a hatpárti ellenzék és a kormánypártok között.\r

","shortLead":"Ismét felmérte a pártok népszerűségét a ZRI Závecz Research, amely szerint nagyon szoros a verseny a hatpárti ellenzék...","id":"20210521_zavecz_research_partpreferenciak_majus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1a47443-2676-44c6-ae27-c0af8b3c109e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b291184-017c-44dc-ab15-cb6ad6275b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_zavecz_research_partpreferenciak_majus","timestamp":"2021. május. 21. 16:13","title":"Závecz: Minimális előnyben az ellenzék, a Jobbik közülük a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]