Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss videófelvétel.","shortLead":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss...","id":"20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536afd59-f818-463b-864f-8c6643389400","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","timestamp":"2021. május. 24. 21:55","title":"Kiderültek részletek a letartóztatott Raman Prataszevics állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit egy júniusi aukción Los Angelesben.","shortLead":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit...","id":"20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94dedd-463b-4149-b2a5-6c2ddf4aac3e","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","timestamp":"2021. május. 24. 17:50","title":"Bob Dylan, Kurt Cobain és Britney Spears személyes dolgai kerülnek kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb üzenetküldő, a Telegram kitalálója.","shortLead":"Egy, az Apple-lel kapcsolatos cikk megjelenése után nem más kritizálta az amerikai gyártót, mint az egyik legnépszerűbb...","id":"20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=806ad133-a814-41e2-9c8a-e3461201b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df64f6bf-ad9e-4f2c-81c2-12f14ed87235","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_telegram_alapito_pavel_durov_apple_iphone_ios","timestamp":"2021. május. 25. 11:03","title":"“Amikor egy iPhone-t kell használnom, úgy érzem, mintha visszazökkennék a középkorba\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly augusztusban számoltak be utoljára ennyire kevés új fertőzöttről.","shortLead":"Tavaly augusztusban számoltak be utoljára ennyire kevés új fertőzöttről.","id":"20210525_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f09b7f-7afe-4f81-a7d1-00a5dd9944d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. május. 25. 08:48","title":"Koronavírus: 21 beteg meghalt, 164 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő alatt az autósok, most teljesen kiürültek.","shortLead":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő...","id":"20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8b2e9-d456-4524-83c3-d3942df8a0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","timestamp":"2021. május. 25. 13:36","title":"Vége az ingyenes parkolásnak, és ez jól látható az előtte-utána fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","shortLead":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","id":"20210525_kutya_zokni_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef0c87a-0d0b-472f-a3f7-61afc96dfcc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kutya_zokni_tanulmany","timestamp":"2021. május. 25. 12:25","title":"Használt zoknikon edzett kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust brit reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Osztálykirándulás című dalt Zoránnal közösen énekelte, és besegített nekik Presser Gábor is.","shortLead":"Az Osztálykirándulás című dalt Zoránnal közösen énekelte, és besegített nekik Presser Gábor is.","id":"20210525_Ezt_a_dalt_kuldte_Kariko_Katalinnak_Koncz_Zsuzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5c2363-21ae-4698-b2ca-cdb46353175a","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Ezt_a_dalt_kuldte_Kariko_Katalinnak_Koncz_Zsuzsa","timestamp":"2021. május. 25. 17:56","title":"Ezt a dalt küldte Karikó Katalinnak Koncz Zsuzsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már a fehérorosz titkosszolgálat emberei várták a minszki repülőtéren. ","shortLead":"Michael O’Leary egy interjúban arról is beszélt, hogy a gépről leszállított Raman Prataszevicset és barátnőjét már...","id":"20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=987e6830-0007-4f58-9798-5ed116d2bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a7b157-9665-44e6-8039-f6d42de44b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_A_Ryanair_vezergigazgatoja_szerint_KGBs_ugynokok_is_utaztak_a_leszallasra_kenyszeritett_gepen","timestamp":"2021. május. 24. 17:03","title":"A Ryanair vezérigazgatója szerint KGB-s ügynökök is utaztak a leszállásra kényszerített gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]