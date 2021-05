Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi szervezet és a német Zöld Párt szerint is a repülőjáratok jelentik a kevés lehetőség egyikét arra, hogy el lehessen hagyni Fehéroroszországot.\r

","shortLead":"A nemzetközi szervezet és a német Zöld Párt szerint is a repülőjáratok jelentik a kevés lehetőség egyikét arra, hogy el...","id":"20210526_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Feheroroszorszag_repulesi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ef8274-299a-4609-9cc0-58cf24aaf0b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Feheroroszorszag_repulesi_tilalom","timestamp":"2021. május. 26. 06:55","title":"Riporterek Határok Nélkül: Visszaüthet a Fehéroroszországot érintő repülési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg Dél-Amerikából származik a fogás.","shortLead":"Valószínűleg Dél-Amerikából származik a fogás.","id":"20210525_sussex_tengerpart_kokain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55befafd-f051-4d5b-8f8e-e2f8e531a284","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_sussex_tengerpart_kokain","timestamp":"2021. május. 25. 18:38","title":"Egy tonna kokaint sodort a víz a brit tengerpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós általános adatvédelmi rendelet. A GDPR szigorúan előírja többek között azt is, hogyan kell tájékoztatni a weboldalak látogatóit a személyes adataik kezeléséről – ez kevés hazai weboldalon szabályszerű.","shortLead":"Elemzők 250 weboldal működését vizsgálták abból az alkalomból, hogy három éve ezen a napon lépett hatályba az uniós...","id":"20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9e12f2-7e3c-4bb9-a0c0-f55df3c552e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_magyar_weboldalak_gdpr_cookie_banner","timestamp":"2021. május. 25. 10:03","title":"100 magyar weboldalból 10 ment át a GDPR-teszten, de étterem vagy párt oldala egy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig elektromos változata is van. ","shortLead":"Amerikában az F-150 a pickupok etalonja, közel negyven éve ez a típus vezeti az eladási listákat. Mostantól pedig...","id":"20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ffc690-1b43-4d50-8d44-ef4ab360613b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691e9e38-700a-4c0f-86c1-1dfc8300b587","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elon_Musk_gratulalt_az_elektromos_Ford_F150","timestamp":"2021. május. 25. 09:46","title":"Elon Musk is gratulált hozzá, hogy mennyire betalált az elektromos Ford F-150 Lightning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa695918-a89f-441f-b0bd-977e298ebd12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közeli házból felvették az egész jelenetet. ","shortLead":"Egy közeli házból felvették az egész jelenetet. ","id":"20210525_Pillanatok_alatt_elnyelt_egy_Smartot_egy_olasz_utcan_kialakulo_krater__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa695918-a89f-441f-b0bd-977e298ebd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634454ea-4ffa-485f-a984-b69d9f87d38c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Pillanatok_alatt_elnyelt_egy_Smartot_egy_olasz_utcan_kialakulo_krater__video","timestamp":"2021. május. 25. 15:29","title":"Pillanatok alatt elnyelt egy Smartot egy római utcán kialakuló kráter –- videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszültek a rabok és a kint lévő hozzátartozóik is a vírushelyzet miatt – derül ki a Magyar Helsinki Bizottság által készített felmérésből. A jogvédő szervezet a rabok és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás alakulását vizsgálta.","shortLead":"Feszültek a rabok és a kint lévő hozzátartozóik is a vírushelyzet miatt – derül ki a Magyar Helsinki Bizottság által...","id":"20210526_A_rabokat_es_a_hozzatartozoikat_is_megviselte_a_virushelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30174141-b4ee-4b89-83bc-843fb99cda6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_A_rabokat_es_a_hozzatartozoikat_is_megviselte_a_virushelyzet","timestamp":"2021. május. 26. 10:43","title":"A rabokat és a hozzátartozóikat is megviselte a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","shortLead":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","id":"20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12020a8e-c041-44da-accc-728e53f8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 26. 08:58","title":"Koronavírus: 41 beteg meghalt, 213 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban online színházi ősbemutatója volt egy kormányozni nem tudó, de legalább a művészetért rajongó uralkodóról. Závada Péter azt mondja: most megjelent a negyedik verseskötetének verseibe sem szűrődik be a politika, de a hangulatára rányomja bélyegét.","shortLead":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban...","id":"202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0638da-788e-4404-8362-5ab6d92b19bf","keywords":null,"link":"/360/202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","timestamp":"2021. május. 24. 19:00","title":"Závada Péter: Egyszerre érzem, hogy muszáj részt venni a politikában, és hogy a legjobb volna kivonulni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]