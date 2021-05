Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"57e8b91b-5bef-4891-9a76-84acde94265f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezzel pótolnák az elveszett tavalyi fesztiválélményeket.","shortLead":"Ezzel pótolnák az elveszett tavalyi fesztiválélményeket.","id":"20210525_fishing_on_orfu_minifishing_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e8b91b-5bef-4891-9a76-84acde94265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb7a69-9aff-4509-a12d-c4afb845221a","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_fishing_on_orfu_minifishing_fesztival","timestamp":"2021. május. 25. 18:52","title":"Rádupláznak a szervezők a Fishing On Orfűre, megszervezik a fesztivál kisebb változatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról. A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál, amikor a Fidesz szétlopta az országot?","shortLead":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról. A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál...","id":"20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d1d3a-cd38-4ec3-92d1-7a22e99e2d93","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","timestamp":"2021. május. 26. 13:05","title":"„Ki hol volt, amikor először hallotta az őszödi beszédet?” – kérdezi Orbán Viktor a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki nagyon segítőkész a családdal, de senkinek sem megy a tévesen rögzített oltás törlése. És persze annak megválaszolása, hogy egyáltalán hogyan fordulhatott ez elő.","shortLead":"Mindenki nagyon segítőkész a családdal, de senkinek sem megy a tévesen rögzített oltás törlése. És persze annak...","id":"20210526_tajszam_teves_oltas_sikertelen_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336a2628-b128-43e4-9db4-4a14f5216221","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_tajszam_teves_oltas_sikertelen_torles","timestamp":"2021. május. 26. 18:22","title":"Nem kaphat oltást egy 16 éves, mert a tajszámával valakit már januárban beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","shortLead":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","id":"20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac0a53d-83d9-4a34-9e68-4c52f2226bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","timestamp":"2021. május. 26. 10:55","title":"A magyar Pennynél is megjelentek az önkiszolgáló kasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem értik, miért hoznak ilyen döntést a Ryanair-gép esetével kapcsolatban, amelynek szerintük semmi köze Ukrajnához.","shortLead":"Nem értik, miért hoznak ilyen döntést a Ryanair-gép esetével kapcsolatban, amelynek szerintük semmi köze Ukrajnához.","id":"20210525_Minszk_ukrajna_ryanair_kenyszerleszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc09f39-1846-440b-aa41-dcf0d8948713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6c6065-642d-4377-ae78-414398e310d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Minszk_ukrajna_ryanair_kenyszerleszallas","timestamp":"2021. május. 25. 15:10","title":"Minszk jegyzékben tiltakozott Ukrajnánál a légi forgalom leállítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8819ac-d39d-426b-a670-7f8419e4a613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan újabb műholdakkal bővül a SpaceX űrvállalat Starlink flottája, hogy végül az egész földön elérhető ingyenes internetet sugározzon. Az alábbi weboldal megmutatja, mikor és hogyan láthatók az égen ezek a műholdak.","shortLead":"Folyamatosan újabb műholdakkal bővül a SpaceX űrvállalat Starlink flottája, hogy végül az egész földön elérhető...","id":"20210525_find_starlink_spacex_muholdak_elo_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8819ac-d39d-426b-a670-7f8419e4a613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452d64f-e1b3-4358-b791-8b97197b8b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_find_starlink_spacex_muholdak_elo_terkep","timestamp":"2021. május. 25. 12:03","title":"Ez a térkép megmutatja, mikor láthatja Elon Musk SpaceX-ének műholdjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire jellemző, hogy a kisebbségekkel szemben másképp viselkednek a rendőrök.","shortLead":"George Floyd halálának évfordulóján jelent meg az a jelentés, amely azt vizsgálta: az európai országokban mennyire...","id":"20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cfd772-f145-49fa-892f-50ac6f96b65d","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Az_EUban_is_rendori_diszkriminacio_sujtja_a_kisebbseghez_tartozokat","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Az EU-ban is rendőri diszkrimináció sújtja a kisebbséghez tartozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","shortLead":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","id":"20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86254f0-5edb-4d1d-a9ca-b5b6cb408cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","timestamp":"2021. május. 27. 04:23","title":"Az egyik legnagyobb Ferrari legenda az F40, amit sokan feltámasztanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]