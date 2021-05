Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ebfea9c-d9d4-4eb3-b82f-dfa65a0027b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Veszélyes betegséget okozhat a termékben kimutatott baktérium.\r

","shortLead":"Veszélyes betegséget okozhat a termékben kimutatott baktérium.\r

","id":"20210529_listeria_wrap_termekvisszahivas_aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ebfea9c-d9d4-4eb3-b82f-dfa65a0027b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db7474b-0ba5-4685-a0fc-d8feaa11a67d","keywords":null,"link":"/kkv/20210529_listeria_wrap_termekvisszahivas_aldi","timestamp":"2021. május. 29. 11:18","title":"Listeriával fertőzött wrapet hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","shortLead":"Napközben akár 24 fok is lehet. Néhol eshet is.","id":"20210528_idojaras_pentek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48138a72-0640-4ce2-9044-2197ffa4f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0e311-ff02-42d3-b9a5-228433c5345b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_idojaras_pentek","timestamp":"2021. május. 28. 05:39","title":"Előbb eltűnnek, aztán visszajönnek a felhők pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az erős szél is gondot okozhat, a napsütést a felhők zavarhatják meg.","shortLead":"Az erős szél is gondot okozhat, a napsütést a felhők zavarhatják meg.","id":"20210527_Az_utolso_tavaszi_hetvegen_is_leszakad_az_eg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9faa441-1163-46af-aee3-a91f0b43397e","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Az_utolso_tavaszi_hetvegen_is_leszakad_az_eg","timestamp":"2021. május. 27. 17:59","title":"Az utolsó tavaszi hétvégén is leszakad az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72520153-9810-4f57-b9eb-28a16766372e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építkezéshez 4 milliárdot ad az állam, a Modern Városok Program keretében. ","shortLead":"Az építkezéshez 4 milliárdot ad az állam, a Modern Városok Program keretében. ","id":"20210528_szekszardi_tudaskozpont_konyvtar_zaev_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72520153-9810-4f57-b9eb-28a16766372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84c91e5-0b6a-4d52-8415-6c16b958d92a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210528_szekszardi_tudaskozpont_konyvtar_zaev_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. május. 28. 14:27","title":"5,4 milliárdért építhet könyvtárat Mészáros cége Szekszárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó még nem tudja, utazik-e Tokióba, de ha igen, akkor biztosan az lesz az utolsó versenye.","shortLead":"A négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó még nem tudja, utazik-e Tokióba, de ha igen, akkor biztosan az lesz az utolsó...","id":"20210528_Cseh_Laszlo_olimpia_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b80d66b-c6bb-48c5-bf33-e9a192d33d3a","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Cseh_Laszlo_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 28. 17:07","title":"Cseh László: Itt az ideje, hogy abbahagyjam az úszást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f8e40-53c0-40ba-82f9-21b6d0485fc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"1904 és 1908 között a német gyarmatosítók több népcsoportot, köztük a nama és a herero törzset is kiirtották.","shortLead":"1904 és 1908 között a német gyarmatosítók több népcsoportot, köztük a nama és a herero törzset is kiirtották.","id":"20210528_nemetorszag_namibia_nepirtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=605f8e40-53c0-40ba-82f9-21b6d0485fc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736361a1-f0e2-4542-b5ae-d198a75afc73","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_nemetorszag_namibia_nepirtas","timestamp":"2021. május. 28. 12:45","title":"Németország népirtásként ismeri el a namíbiai vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","shortLead":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","id":"20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deea0523-5882-42f6-8249-645c6520e7cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 28. 21:37","title":"Azerbajdzsán azzal vádolja Örményországot, hogy meglőtte az egyik katonájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","shortLead":"A feladat felelőse Kásler Miklós és Szijjártó Péter.","id":"20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c724f7-280b-4a54-83da-6515574aa74a","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_pfizer_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. május. 28. 09:21","title":"A magyar kormány kölcsönad több mint 40 ezer Pfizer-vakcinát Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]