[{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amerikai tudósok újra beazonosították a Fernandina-szigeti óriásteknőst.","shortLead":"Amerikai tudósok újra beazonosították a Fernandina-szigeti óriásteknőst.","id":"20210526_Tobb_mint_szaz_eve_kihaltnak_hitt_oriasteknosre_bukkantak_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb232508-b2b3-4f92-b271-d2b3ba9acaab","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Tobb_mint_szaz_eve_kihaltnak_hitt_oriasteknosre_bukkantak_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2021. május. 26. 10:22","title":"Több mint száz éve kihaltnak hitt óriásteknősre bukkantak a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818530b1-ccca-42fe-943a-028230939fde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök és a spanyol pártelnök szerint is nemzeti szuverenitásra és határvédelemre van szüksége Európának.","shortLead":"A magyar miniszterelnök és a spanyol pártelnök szerint is nemzeti szuverenitásra és határvédelemre van szüksége...","id":"20210527_orban_viktor_vox_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818530b1-ccca-42fe-943a-028230939fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2ec7d1-8e04-4f8c-b62d-c5636e3e292c","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_orban_viktor_vox_part","timestamp":"2021. május. 27. 11:51","title":"Orbán Viktor a spanyol radikális jobboldali VOX párt vezetőjével tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél is jobban kellene törekednie a karbonsemlegességre.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél...","id":"20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c733de5d-0756-4edf-8d65-65cd078d873f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2021. május. 27. 12:55","title":"Nincs már sok hátra, amíg megdől a globális átlaghőmérséklet rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83efeae2-cd1a-4f82-aaf2-8a50cd1ca6bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer azt szeretné, ha az őszödi beszédről készült alkotás \"független filmként\" valósulna meg. Ha Gyurcsány beperli majd, ő örömmel megy bármilyen bíróság elé, mert \"mindent tud bizonyítani\". ","shortLead":"A producer azt szeretné, ha az őszödi beszédről készült alkotás \"független filmként\" valósulna meg. Ha Gyurcsány...","id":"20210526_Kalomista_Elkrtuk_Gyurcsany_Ferenc_oszodi_beszed_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83efeae2-cd1a-4f82-aaf2-8a50cd1ca6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29ec374-4354-4be7-bc03-227e11e4605a","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Kalomista_Elkrtuk_Gyurcsany_Ferenc_oszodi_beszed_film","timestamp":"2021. május. 26. 14:10","title":"Megszólalt Kálomista az Elk*rtukról: Sokan úgy gondolnak Gyurcsányra, mint egy jópofa gitározós srácra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","shortLead":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","id":"20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a018f8-b9a0-42b9-b9a5-548d6999df71","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","timestamp":"2021. május. 26. 17:37","title":"Kötelezi a holland bíróság a Shellt a károsanyag-kibocsátás csökkentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába, amivel elrejthetjük a saját és mások bejegyzései alatt a lájkok számát.","shortLead":"A Facebook többévnyi tesztelés után bejelentette: érkezik a kapcsoló a Facebook és az Instagram mobilos alkalmazásába...","id":"20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c84f961-42bd-467b-b9e2-272677a109ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_facebook_instagram_lajkok_szama_eltuntetes_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 26. 16:03","title":"Mostantól a Facebookon és az Instagramon is eltüntethetjük a lájkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella nyújtotta be a javaslatot, amit ha megszavaznak, sokkal szigorúbban büntethetők lesznek a pedofilok. A napok óta felvezetett csomagnak most megismerhetők a részletei is.","shortLead":"Kocsis Máté és Selmeczi Gabriella nyújtotta be a javaslatot, amit ha megszavaznak, sokkal szigorúbban büntethetők...","id":"20210526_kocsis_mate_pedofilellenes_torvenycsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c00fcab-21f4-4cd5-9994-f5135c94c17c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_kocsis_mate_pedofilellenes_torvenycsomag","timestamp":"2021. május. 26. 07:44","title":"Benyújtották a pedofilellenes törvénycsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]