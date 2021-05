Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45a54fe1-27ba-4db2-be75-46184f7586bf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nike egy alkalmazottja azt állítja, Neymar 2016-ban orális szexre akarta kényszeríteni, a focista tagad. ","shortLead":"A Nike egy alkalmazottja azt állítja, Neymar 2016-ban orális szexre akarta kényszeríteni, a focista tagad. ","id":"20210528_Neymar_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a54fe1-27ba-4db2-be75-46184f7586bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcd5b30-3941-442a-bbff-350b737a4654","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Neymar_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. május. 28. 18:20","title":"Szexuális zaklatás miatt indított vizsgálat után bontott a Nike szerződést Neymarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok hőt termel.","shortLead":"A brit West Midlands-i rendőrség egy elahgyott gyárépületen ütött rajta, aminél a hőkamerák azt mutatták, nagyon sok...","id":"20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b52edb-de3b-4012-be10-d0597ca691da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d44d1c-3259-4692-b9f3-a1f8283f22ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_bitcoin_farm_bitcoin_banyaszat_kirptopenz_rendorseg_rajtautes","timestamp":"2021. május. 28. 19:03","title":"Rajtaütöttek a brit rendőrök egy volt gyárépületen, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b322642-8573-4769-8395-dc3f9f20607d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mások mellett egy 16 éves gyereket is rávett, hogy vegyen részt a csalássorozatban, az ügyészek még őt is börtönbe zárnák.","shortLead":"Mások mellett egy 16 éves gyereket is rávett, hogy vegyen részt a csalássorozatban, az ügyészek még őt is börtönbe...","id":"20210528_unokazos_csalas_szervezese_bortonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b322642-8573-4769-8395-dc3f9f20607d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29043857-8526-43ed-b0a4-280510651443","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_unokazos_csalas_szervezese_bortonbol","timestamp":"2021. május. 28. 12:20","title":"A börtönből szervezett unokázós csalásokat egy férfi, egy idős házaspártól 8 milliót csaltak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük kínálatunkat. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük, hogy minél pontosabb képet alkothassunk az elvárásokról, fogyasztási szokásokról. Kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket!\r

","shortLead":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük...","id":"20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1773d4d5-2098-4d7a-aa07-2ae63687066e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 28. 11:35","title":"Hogyan tehetnénk még jobbá a hvg.hu-t? - Olvasói kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közvetlen vonatok közlekednek majd Budapesttől Tapolcáig.","shortLead":"Közvetlen vonatok közlekednek majd Budapesttől Tapolcáig.","id":"20210528_Hetfotol_potlobusz_Balaton_eszaki_part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58619c0d-0057-4ab4-8638-1e666d40eb42","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Hetfotol_potlobusz_Balaton_eszaki_part","timestamp":"2021. május. 28. 20:55","title":"Hétfőtől nem kell pótlóbuszra átszállniuk a Balaton északi partjára utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ea548d-39c4-4607-81b0-04a583ace4d6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az első szerelem talán már általánosban utolérte gyermekünket. Serdülőként azonban még intenzívebben éli át ezeket az érzelmeket, hiszen ekkor robbannak be a nemi vágyat szabályozó hormonok, és ekkor erősödik fel a kötődés vágya is.","shortLead":"Az első szerelem talán már általánosban utolérte gyermekünket. Serdülőként azonban még intenzívebben éli át ezeket...","id":"20210528_Mit_csinaljunk_ha_kamasz_gyerekunk_szerelmes_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ea548d-39c4-4607-81b0-04a583ace4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f270537-45a7-4320-94fe-dbb3f6568108","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210528_Mit_csinaljunk_ha_kamasz_gyerekunk_szerelmes_lesz","timestamp":"2021. május. 28. 19:15","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk szerelmes lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok kivétel nélkül a földbe döngölték, nem is véletlenül. Megnéztük, és csalódnunk kellett, bár nem úgy, mint vártuk.","shortLead":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok...","id":"20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e7b23-dd1f-4f44-8ec1-a6d5765b6dee","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","timestamp":"2021. május. 29. 18:00","title":"Tényleg annyira fertelmes a Netflix új szuperhősfilmje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb4953-07b8-4870-9268-0649bc56a69a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A 2022-es választás a két nagy tömb összecsapása lesz, ám mindegyik oldal mellett ott van egy kis párt, ami akár a választás kimenetelét is eldöntheti. De vajon a Kutyapárt tényleg az ellenzék, a Mi Hazánk pedig a Fidesz esélyeit rontja? \r

","shortLead":"A 2022-es választás a két nagy tömb összecsapása lesz, ám mindegyik oldal mellett ott van egy kis párt, ami akár...","id":"202121__kis_partok__harmadik_ut__lepattanok__a_ketnyelvu_merleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0fb4953-07b8-4870-9268-0649bc56a69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f511974e-b9f8-4508-98ad-0e2da62e212c","keywords":null,"link":"/360/202121__kis_partok__harmadik_ut__lepattanok__a_ketnyelvu_merleg","timestamp":"2021. május. 29. 07:00","title":"A Fidesz és az ellenzék svungján múlik, beleköphet-e a levesükbe a Kutyapárt és a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]