[{"available":true,"c_guid":"3f1d0558-0e9e-4cc6-a239-85b491b76bd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Árad a Szamos folyó, egy romániai vízgyűjtőből pedig rengeteg hulladékot sodort magával. Ebből 257 köbmétert sikerült eddig kihalászni.","shortLead":"Árad a Szamos folyó, egy romániai vízgyűjtőből pedig rengeteg hulladékot sodort magával. Ebből 257 köbmétert sikerült...","id":"20210531_hulladek_szamos_aradas_vizugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f1d0558-0e9e-4cc6-a239-85b491b76bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b87dc6-a2f7-494e-9997-2b1a54ff5f52","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_hulladek_szamos_aradas_vizugy","timestamp":"2021. május. 31. 14:50","title":"Közel 300 köbméter szemetet szedtek ki a Szamosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár csütörtökön.","shortLead":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár...","id":"20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5211b8a2-9db9-42b7-a82f-f1925c241260","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","timestamp":"2021. május. 30. 18:03","title":"Kafka halála előtt azt kérte, égessék el a kéziratait – most feltették őket a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","shortLead":"A Neked énekelek című adománygyűjtő műsor alatt összesen 101 millió 824 ezer forint gyűlt össze.



","id":"20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3ff3258-22d1-4bc5-a04c-9f8e0a8c72ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350f256d-a972-4a5b-8fc4-bd3a909455f3","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Tobb_mint_szazmilliot_gyujtott_a_TV2_a_koronavirus_arvai_es_felarvai_szamara","timestamp":"2021. május. 31. 10:26","title":"Több mint százmilliót gyűjtött a TV2 a koronavírus árvái és félárvái számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország, Lengyelország nyíltan harcol ellene, de egyre inkább csatlakozik hozzájuk Szlovénia is – írja az osztrák Profil. A szerzők közt ott van az az újságírónő is, akit a magyar kormánymédiában támadtak, mert kérdezett a Fidesztől.","shortLead":"Ausztria tőszomszédságában, három kormány számára is ellenségképet jelent a liberális demokrácia: Magyarország...","id":"20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdd4ddc-1a6d-46b0-b067-144cc0904ed9","keywords":null,"link":"/360/20210531_Profil_A_magyarlengyelszloven_trio_megmutatja_mikent_kell_szetverni_a_demokraciat","timestamp":"2021. május. 31. 08:30","title":"Profil: A magyar–lengyel–szlovén trió megmutatja, miként kell szétverni a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google már sok mindent megosztott az érkező Android 12-ről, ez nem jelenti azt, hogy a rendszerben nem lesznek meglepetések. Egy fórumozó már rá is bukkant egyre.","shortLead":"Bár a Google már sok mindent megosztott az érkező Android 12-ről, ez nem jelenti azt, hogy a rendszerben nem lesznek...","id":"20210531_android_12_game_mode_jatekos_mod_uzemmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cdbeef-3837-4bbe-a382-74f11f0edea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_android_12_game_mode_jatekos_mod_uzemmod","timestamp":"2021. május. 31. 11:33","title":"Meglepetés-üzemmódot fedeztek fel az Android 12-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"350 új fertőzöttet regisztráltak, 19-en haltak meg az elmúlt napban.","shortLead":"350 új fertőzöttet regisztráltak, 19-en haltak meg az elmúlt napban.","id":"20210530_Koronavirus_ezer_alatt_a_korhazban_apoltak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07badaf1-897e-459d-8d17-6d5e54adf297","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Koronavirus_ezer_alatt_a_korhazban_apoltak_szama","timestamp":"2021. május. 30. 09:21","title":"Koronavírus: ezer alatt a kórházban ápoltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100. helyen végzett összetettben. Valteré minden idők legjobb magyar összetett eredménye a háromhetes körversenyen. ","shortLead":"Egan Bernal nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körversenyt, melyen Valter Attila a 14., Dina Márton a 100...","id":"20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd16e81b-430c-4c78-88c8-7048be725819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b570d02c-12c4-443c-a6da-bccbdf44b7ad","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Giro_dItalia_Bernale_a_rozsaszin_triko_Valter_14","timestamp":"2021. május. 30. 18:38","title":"Giro d'Italia: Bernalé a rózsaszín trikó, Valter a 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","shortLead":"A járvány miatt elmaradt a dalszerző-énekes 75. születésnapjának megünneplése, most egy kislemezzel pótolták. ","id":"20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96c73df-a921-4e50-90ef-e0a438974162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5583d1-dfad-4336-8a74-90ab3d861872","keywords":null,"link":"/kultura/20210530_Kulonleges_bakelittel_leptek_meg_Brody_Janost","timestamp":"2021. május. 30. 14:37","title":"Saját dalai kerültek Bródy János különleges, meglepetés bakelitlemezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]