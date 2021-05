Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","shortLead":"Kevesebb mint egy kilométer hiányzik, húszéves huzavona után ez is megépülhet idén.","id":"20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023aa8-f60e-4727-857d-f4eb0ef5c22c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_balatoni_bringakor_befejezes_kerekparut_balatonrendes","timestamp":"2021. május. 31. 12:18","title":"Ősszel érhet végre össze a Balatoni Bringakör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","shortLead":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","id":"20210531_copa_america_labdarugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ece2ce-cb3f-408e-95b0-ed879b970675","keywords":null,"link":"/sport/20210531_copa_america_labdarugas","timestamp":"2021. május. 31. 14:26","title":"Jövő vasárnap kezdődne, de még nincs rendezője a Copa Americának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","shortLead":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","id":"20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3698fe5d-4a95-428d-ba71-fbaab52060b7","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","timestamp":"2021. május. 30. 10:48","title":"Nincs meg a rongáló, de letakarították az állatkerti elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tényfeltáró szerkesztőség arról ír, hogy az Antall József Tudásközpontot vezető Antall Péter havi juttatásai már bruttó 4 millió forint fölött vannak.","shortLead":"A tényfeltáró szerkesztőség arról ír, hogy az Antall József Tudásközpontot vezető Antall Péter havi juttatásai már...","id":"20210531_antall_jozsef_tudaskozpont_antall_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192d01c2-9090-4d36-ab79-e453b50bc5c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_antall_jozsef_tudaskozpont_antall_peter","timestamp":"2021. május. 31. 07:56","title":"Direkt36: Közpénzből járja a világ luxushoteleit Antall József fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","shortLead":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","id":"20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f250cad1-86c3-42a3-8f2b-c7ed82192473","keywords":null,"link":"/sport/20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 30. 13:11","title":"Döntött Cseh László az olimpiai indulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel Robert Lewandowski, aki a német labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a legendás Gerd Müller csaknem fél évszázados, megdönthetetlennek tartott gólrekordját adta át a múltnak.","shortLead":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel...","id":"202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34459c21-4d5a-4ed7-8b81-b06c3c0bcc55","keywords":null,"link":"/360/202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","timestamp":"2021. május. 30. 13:45","title":"Pálcikalábú kisfiúból lett csodacsatár a Gerd Müllert felülmúló Robert Lewandowski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszakozott a Fidesz a lakástörvény módosításával, de Budapest világörökségi részén így is érvényes lesz az új szabály; egy állami gépeltérítés után kitiltották a fehérorosz repülőket az EU-ból; nem a terasznyitás miatt ugrott meg a gazdaság teljesítménye. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Visszakozott a Fidesz a lakástörvény módosításával, de Budapest világörökségi részén így is érvényes lesz az új...","id":"20210530_Es_akkor_lakastorveny_ujranyitas_parkolas_pfizer_richter_amazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e77e16-0864-4c10-a303-7440a7be493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Es_akkor_lakastorveny_ujranyitas_parkolas_pfizer_richter_amazon","timestamp":"2021. május. 30. 07:00","title":"És akkor Budapest legdrágább részein lesz szinte ajándék a bérlakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai katonák három alkalmazás segítségével igyekeztek volna memorizálni az amerikai atomfegyverekkel kapcsolatos információkat, de nem voltak elég körültekintőek.","shortLead":"Amerikai katonák három alkalmazás segítségével igyekeztek volna memorizálni az amerikai atomfegyverekkel kapcsolatos...","id":"20210531_nuklearis_fegyver_amerikai_hadsereg_katona_nuklearis_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad5cd0b-8b20-4ff2-acc7-85dccadb02a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_nuklearis_fegyver_amerikai_hadsereg_katona_nuklearis_fegyver","timestamp":"2021. május. 31. 16:03","title":"Csak tanulni akartak az amerikai katonák, erre kiszivárogtatták az atomtitkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]