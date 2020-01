Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","shortLead":"Az Agility Robotics Digit nevű eszközét egyelőre ember irányítja, de van már olyan művelet, amit önállóan végez el.","id":"20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e34b3e-03f1-43d8-94b0-d8030cc7cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193572b6-83a3-4c2e-a3bb-6fcbf1aaa1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_agility_robotics_digit_csomagszallito_robot","timestamp":"2020. január. 06. 09:33","title":"Piacra dobták a robotot, amitől hatékonyabb lehet a csomagküldés – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","shortLead":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","id":"20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bb9899-6bd6-40a2-a756-4c0f2d5540b6","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","timestamp":"2020. január. 06. 05:32","title":"Kemény fagy jön, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is lehet majd venni a Mi MIX Alphát. Erre azonban nem került sor, és egyelőre maga a gyártó sem tudja, hogy mikorra ígérheti.","shortLead":"Szeptember végén egy igazán különleges telefont mutatott be a Xiaomi. Akkor azt mondta, hogy az év végén már kézbe is...","id":"20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49884fd-5ec5-44ae-9e0c-54821476348b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_xiaomi_mi_mix_alpha_keses","timestamp":"2020. január. 06. 13:03","title":"De hol van a Xiaomi forradalmi, tényleg csupa kijelzős telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 175 millió forintos kikiáltási árat hirdetett meg.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 175 millió forintos kikiáltási árat hirdetett meg.","id":"20200106_Eladjak_a_hollohazi_porcelangyartot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f11729-6032-4655-818f-6329e3384307","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_Eladjak_a_hollohazi_porcelangyartot","timestamp":"2020. január. 06. 12:21","title":"Eladja az állam a hollóházi porcelángyártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hongkongban úgy kezdődött 2020, mint ahogy 2019 befejeződött: békésen induló, ám végül erőszakba és összecsapásokba tokolló tömegtüntetéssel. A Kínához tartozó, különleges státusú városállamban a rendőrök ezúttal közel négyszáz embert vettek őrizetbe, a demonstrációk szervezői pedig újabb megmozdulásokat ígérnek. Hongkong ügye közben komoly hullámokat vet: Tajvanon, amelyet Peking ugyancsak saját területének tekint, egyre többen vannak, akik nem akarnak a hongkongi modell szerint visszatérni Kínához.","shortLead":"Hongkongban úgy kezdődött 2020, mint ahogy 2019 befejeződött: békésen induló, ám végül erőszakba és összecsapásokba...","id":"20200104_Hongkong_nem_adja_fel_Tajvan_pedig_figyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb216ed-e677-4d0e-bb8e-58bb4497be1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Hongkong_nem_adja_fel_Tajvan_pedig_figyel","timestamp":"2020. január. 04. 16:00","title":"Hongkong nem adja fel, Tajvan pedig feszülten figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b878a95-4d7c-4df2-8bbb-5882811cab8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki a UPC csatornái között a Russia Todayt keresné, azt a következő felirat fogadja.","shortLead":"Aki a UPC csatornái között a Russia Todayt keresné, azt a következő felirat fogadja.","id":"20200104_A_Russia_Today_eltunt_a_UPCrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b878a95-4d7c-4df2-8bbb-5882811cab8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a081c2f5-693d-46ac-b3be-44182da36ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20200104_A_Russia_Today_eltunt_a_UPCrol","timestamp":"2020. január. 04. 17:33","title":"A Russia Today eltűnt a UPC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek tudtán kívül köttették el petevezetékét, hogy ne szülhessen.","shortLead":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek...","id":"20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693d54f7-4b66-4323-9c6f-a6f083ade2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","timestamp":"2020. január. 05. 17:28","title":"Titkos műtétek és NAV-nyomozás - Az MSZP válaszokra vár a miskolci kórház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc20ea2f-c83e-4802-8212-086595331950","c_author":"HVG","category":"360","description":"A YouTube-on egy év alatt százezer követőre tettek szert azzal, hogy különleges növénykompozíciókat alakítanak ki akváriumokban.","shortLead":"A YouTube-on egy év alatt százezer követőre tettek szert azzal, hogy különleges növénykompozíciókat alakítanak ki...","id":"202001_thecinescaper_akvaristakbefektetovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc20ea2f-c83e-4802-8212-086595331950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9fb6f9-3b96-4331-beb0-ca1804ec270f","keywords":null,"link":"/360/202001_thecinescaper_akvaristakbefektetovel","timestamp":"2020. január. 05. 09:30","title":"Állami tőkealap is beszállt a magyar akvaristák nemzetközi bizniszébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]