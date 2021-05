Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról. A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál, amikor a Fidesz szétlopta az országot?","shortLead":"A miniszterelnök is megemlékezett a tizenöt éves évfordulóról. A posztra Gyurcsány maga úgy reagált: és te hol voltál...","id":"20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85fe2f0b-92ef-46c8-b0ef-d1f023c9e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d1d3a-cd38-4ec3-92d1-7a22e99e2d93","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Ki_hol_volt_amikor_eloszor_hallotta_az_oszodi_beszedet__kerdezi_Orban_Viktor_a_Facebookon","timestamp":"2021. május. 26. 13:05","title":"„Ki hol volt, amikor először hallotta az őszödi beszédet?” – kérdezi Orbán Viktor a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja.","shortLead":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik...","id":"20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a506ee7-eac0-4d93-a854-bcd51ba2f46f","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","timestamp":"2021. május. 27. 11:42","title":"„Költő vagyok és katolikus” – 40 éve halt meg Pilinszky János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország jelentős részén a május végéhez illő szép idő várható, az osztrák és a horvát határ környékén lehet este zivatarra készülni.","shortLead":"Az ország jelentős részén a május végéhez illő szép idő várható, az osztrák és a horvát határ környékén lehet este...","id":"20210527_omsz_idojaras_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc6ef9e-af5e-48c4-a281-0b053e06d5e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_omsz_idojaras_vihar","timestamp":"2021. május. 27. 05:36","title":"25 fok is lehet ma, este érkezhet vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában levezényelt járműfelújítás ügyében.","shortLead":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában...","id":"20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479b62f7-ea41-473c-be50-064dda3a0543","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","timestamp":"2021. május. 27. 12:14","title":"Nem nyomoz a rendőrség a felújított orosz metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A jogállamisági problémák akkor sem múlnak el, ha az Európai Bizottság tovább dolgozik az ügyön – nyugtatta a költségvetési főigazgató az EP-képviselőket.","shortLead":"A jogállamisági problémák akkor sem múlnak el, ha az Európai Bizottság tovább dolgozik az ügyön – nyugtatta...","id":"20210526_Osszel_indulhat_az_elso_jogallamisagi_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ddedf1-dcec-424f-97e8-b8d1795d08e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210526_Osszel_indulhat_az_elso_jogallamisagi_eljaras","timestamp":"2021. május. 26. 19:32","title":"Ősszel indulhat az első, uniós források megvonásával járó jogállamisági eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember, Karikó Katalin pedig megkapta a legrangosabb magyar orvosi díjat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember, Karikó Katalin pedig megkapta...","id":"20210526_Radar360_A_magyar_kormany_sem_turi_szo_nelkul_a_feherorosz_gepelteritest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e61f795-f656-4647-9e68-154a6f8f5594","keywords":null,"link":"/360/20210526_Radar360_A_magyar_kormany_sem_turi_szo_nelkul_a_feherorosz_gepelteritest","timestamp":"2021. május. 26. 08:08","title":"Radar360: A magyar kormány sem tűri szó nélkül a fehérorosz gépeltérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyagfajta ára csökken.","shortLead":"Mindkét üzemanyagfajta ára csökken.","id":"20210527_Komolyabb_areses_jon_penteken_a_benzinkutakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daacdb22-6f66-46b7-8871-0af3fa7d298e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Komolyabb_areses_jon_penteken_a_benzinkutakon","timestamp":"2021. május. 27. 10:05","title":"Komolyabb áresés várható pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból kalkulált index célja, hogy erre alapozva a bankok és más szolgáltatók megismerjék a fogyasztókat annak érdekében, hogy újfajta fizetési megoldásokat találhassanak ki.","shortLead":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból...","id":"20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2dd619-7321-41e0-8230-dfc0d618703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","timestamp":"2021. május. 26. 22:55","title":"Most először számolták ki Magyarországon a Digitális Fizetési Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]