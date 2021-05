Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c14fd155-f313-4887-89eb-c5a6cec98df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc jegy- és csomagkiadó automata kijelzőjét törte be és egy mozgólépcsőnek is nekiesett az ismeretlen.","shortLead":"Nyolc jegy- és csomagkiadó automata kijelzőjét törte be és egy mozgólépcsőnek is nekiesett az ismeretlen.","id":"20210527_husklopfolo_automata_kelenfold_rongalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c14fd155-f313-4887-89eb-c5a6cec98df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51533d54-ee8f-49b0-aefe-d51c1f207443","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_husklopfolo_automata_kelenfold_rongalas","timestamp":"2021. május. 27. 10:52","title":"Húsklopfolóval vert szét automatákat Kelenföldön egy férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","shortLead":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","id":"20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15587b7-1f29-476d-9644-3b2ca3abb9fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","timestamp":"2021. május. 27. 10:31","title":"Majka és a Halott Pénz biztosan ott lesz az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","shortLead":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","id":"20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3335af-781e-4dbf-b647-acb5ba7f33ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. május. 28. 05:56","title":"Gócpontokban terjed az indiai vírusvariáns Nagy-Britanniában, de nem kerülnek miatta többen kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","shortLead":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","id":"20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdaa5017-1857-4953-9b00-f747a0312d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","timestamp":"2021. május. 28. 07:35","title":"A csantavéri bérgyilkos megverte a börtönben a férfit, akit a soroksári futónő megölésével vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a saját gyerekkönyvének csinált egy kis hírverést. ","shortLead":"Most a saját gyerekkönyvének csinált egy kis hírverést. ","id":"20210527_Kevin_Hart_parlament_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a328f964-cf1d-43ff-b329-d65f61dd832b","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Kevin_Hart_parlament_fotok","timestamp":"2021. május. 27. 15:40","title":"Kevin Hart ismét a Parlament előtt fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfbabfb-9841-44ec-8dc0-256dbd4fe7f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Radnai Gyula tévés fizikusként is ismert volt.\r

\r

","shortLead":"Radnai Gyula tévés fizikusként is ismert volt.\r

\r

","id":"20210527_Meghalt_a_Negyjegyu_fuggvenytablazatok_tarsszerzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dfbabfb-9841-44ec-8dc0-256dbd4fe7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56288e56-0e17-45ed-940a-a2e68966f698","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_Meghalt_a_Negyjegyu_fuggvenytablazatok_tarsszerzoje","timestamp":"2021. május. 27. 14:23","title":"Meghalt a Négyjegyű függvénytáblázatok társszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek eredményeképp Franciaország egykori köztársasági elnöke másodszor is börtönbüntetést kaphat.","shortLead":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek...","id":"20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd24b24-9511-43f0-b288-75997de8773a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","timestamp":"2021. május. 28. 18:08","title":"Kínos vallomás az Nicolas Sarkozy perében: \"az elnök mindenről tudott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","shortLead":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","id":"20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9292433-d1f1-41a0-aba5-8b84ec6819ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","timestamp":"2021. május. 27. 19:03","title":"Figyelje a Gmail-fiókját, hasznos funkció érkezik bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]