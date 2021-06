Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység került.","shortLead":"Az öreg zuffenhauseni sportkocsiból kiszerelték a benzinmotort, amelynek helyére egy sokkal erősebb villanyos egység...","id":"20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=761b58b5-b2c2-42d6-a9e7-545594ad4dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae5919f-0b52-48c0-bd32-079144f6917d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ot_rendszam_helyett_villanymotort_kapott_ez_a_30_eves_porsche_911","timestamp":"2021. május. 31. 09:26","title":"OT-rendszám helyett villanymotort kapott ez a 30 éves Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d1053c-4ad3-429b-bc1f-9f5c5abc7b99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flight Simulator a 170 helyett már 83 GB-on is elfér, ha valaki most szeretné telepíteni.","shortLead":"A Flight Simulator a 170 helyett már 83 GB-on is elfér, ha valaki most szeretné telepíteni.","id":"20210531_microsoft_flight_simulator_jatek_repules_tarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d1053c-4ad3-429b-bc1f-9f5c5abc7b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff525018-2ea2-477f-bde2-1d0cfeacd9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_microsoft_flight_simulator_jatek_repules_tarhely","timestamp":"2021. május. 31. 19:33","title":"Varázsolt egyet a Microsoft, felére zsugorította össze a repülős játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","shortLead":"Az ellenzék pártjai megegyeztek a kormányalakításról.","id":"20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ce6ff-39f5-4651-9122-568f22fe713d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8a74ef-d8fa-4ec0-840e-edf5d9a29844","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Tizenket_ev_utan_elveszitheti_a_hatalmat_Benjamin_Netanjahu","timestamp":"2021. május. 30. 20:02","title":"Tizenkét év után elveszítheti a hatalmat Benjamin Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","shortLead":"Szinte az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki a meteorológusok.","id":"20210531_idojaras_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8039e-8bf2-480b-b379-f3dcb5a87917","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. május. 31. 05:15","title":"Zivatarokkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6d2161-89d2-489e-b143-f14174c03578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztori mi más is lehetne, mint az mRNS-alapú vakcina, Karikó egyik legfontosabb munkája.","shortLead":"A sztori mi más is lehetne, mint az mRNS-alapú vakcina, Karikó egyik legfontosabb munkája.","id":"20210601_kariko_katalin_wired_cimlap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6d2161-89d2-489e-b143-f14174c03578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1420b8-243b-4119-aa6d-0f50c8f487ee","keywords":null,"link":"/elet/20210601_kariko_katalin_wired_cimlap","timestamp":"2021. június. 01. 16:17","title":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","shortLead":"A fideszes képviselő a Facebookon közölte, hogy visszatért.","id":"20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7500607-0030-4369-9fca-d30523fb5e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_banyai_gabor_fidesz_koronavirus_lelegeztetogep","timestamp":"2021. június. 01. 17:07","title":"Túlélte a koronavírust és Ákos-dallal jelentkezett a hetekig lélegeztetett Bányai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben már 1116 milliárd forint lehet.","shortLead":"2010-ben az országgyűlés és a kormányzat működtetése 640 milliárd forintba került az adófizetőknek, ugyanez 2022-ben...","id":"20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e272d28c-456a-42ba-9b1d-e86b6b77f7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06822dd9-f1a8-4f5f-a5a3-6814e939b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_miniszteriumok_miniszterelnokseg_kormanyzat","timestamp":"2021. május. 31. 07:27","title":"Közel 12 ezren dolgozhatnak a minisztériumoknál jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","shortLead":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","id":"20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24067b9c-8ed7-4690-a480-73ce7e8c4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","timestamp":"2021. június. 01. 15:19","title":"Még Londonban sem mindennapos az egymilliárd forintos Lamborghini Sian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]