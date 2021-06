Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","shortLead":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","id":"20210531_madarak_kihalas_kaszalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873dbd3-42e9-4e07-b864-fb84fde7610b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_madarak_kihalas_kaszalas","timestamp":"2021. május. 31. 18:18","title":"Hatalmasat csökkent a szántóföldi és réti madarak száma az elmúlt húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","id":"202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41fb3e-57ab-45cc-88a0-ea728a21de31","keywords":null,"link":"/360/202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","timestamp":"2021. június. 01. 12:00","title":"Ez a lassú, de fordulatos sorozat 2021 eddigi egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","shortLead":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","id":"20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24067b9c-8ed7-4690-a480-73ce7e8c4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","timestamp":"2021. június. 01. 15:19","title":"Még Londonban sem mindennapos az egymilliárd forintos Lamborghini Sian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD hétfőn bejelentette, az RDNA 2 architektúrájú grafikus processzort építik majd be a Samsung új Exynos-processzorába.","shortLead":"Az AMD hétfőn bejelentette, az RDNA 2 architektúrájú grafikus processzort építik majd be a Samsung új...","id":"20210601_samsung_amd_rdna_2_gpu_grafikus_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e360473-5ef8-4d4d-85a0-16f3811815f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_samsung_amd_rdna_2_gpu_grafikus_processzor","timestamp":"2021. június. 01. 10:33","title":"Párbajra hívja a Samsung az Apple-t, az AMD segít be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni belőle, amikor igazán szükséges.","shortLead":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni...","id":"20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46db2d7-484f-4806-974a-8807ecb2c8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","timestamp":"2021. június. 01. 17:03","title":"Kutatók szerint a terhesség alatt szedett paracetamol autizmus tüneteit okozhatja a gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","shortLead":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","id":"20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46801bb4-59da-4e6a-9a55-d472c7dc92f7","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","timestamp":"2021. május. 31. 10:16","title":"Rekordot jelentő 23,9 milliárdot keresett a szerencsevadászokon a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8953e3a-566a-44c4-8b3d-753d3f88f5d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már közúton tesztelt újdonság teljesítménye 700 lóerő körül alakul.","shortLead":"A már közúton tesztelt újdonság teljesítménye 700 lóerő körül alakul.","id":"20210601_zold_rendszamos_ferrari_kemfotokon_a_486os_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8953e3a-566a-44c4-8b3d-753d3f88f5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404426d9-6d3d-4160-922c-f36517d439c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_zold_rendszamos_ferrari_kemfotokon_a_486os_hibrid","timestamp":"2021. június. 01. 11:21","title":"Zöld rendszámos Ferrari: kémfotókon a 486-os hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]