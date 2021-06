Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84d7bd95-928a-4f4c-b540-b9bcace5079b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most ugyanaz előtt a bíró előtt tette le az ügyvédi esküjét. Fordulatos igaz történet Michigan állam bírósági terméből.","shortLead":"Most ugyanaz előtt a bíró előtt tette le az ügyvédi esküjét. Fordulatos igaz történet Michigan állam bírósági terméből.","id":"20210531_16_eve_drogdilerkent_allt_a_biro_elott_aztan_hatalmas_fordulatot_vett_az_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d7bd95-928a-4f4c-b540-b9bcace5079b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf7c4e-2594-443e-9c5b-0b09daba5167","keywords":null,"link":"/elet/20210531_16_eve_drogdilerkent_allt_a_biro_elott_aztan_hatalmas_fordulatot_vett_az_elete","timestamp":"2021. május. 31. 12:16","title":"16 éve drogdílerként állt a bíró előtt, aztán hatalmas fordulatot vett az élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól tudják ezt.","shortLead":"A félrevezető cikkek elleni küzdelem sosem volt olyan fontos, mint a koronavírus-járvány évében. A Facebooknál is jól...","id":"20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=869f4acf-5ff2-4c15-ab55-622c2c7a4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464ee2a-d8b2-4d55-8f0b-3a13f03009f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_facebook_oldal_alhir_felinformacio","timestamp":"2021. június. 01. 16:03","title":"A Facebook megjelöli azokat az oldalakat, melyek rendszeresen álhíreket terjesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","shortLead":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","id":"20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5c75c-706f-43fc-add3-2458c4f47e6a","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","timestamp":"2021. május. 31. 10:00","title":"Nem hajlandó szóba állni a médiával, kitehetik a Roland Garrosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","id":"20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2495e6f9-a360-42eb-a307-c81af2242d8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","timestamp":"2021. május. 31. 14:41","title":"Gyurcsány: Ha a fideszesek ellenzékben akarnak lenni, abban lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi embere van az intézményt vezető alapítvány élén. ","shortLead":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi...","id":"202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d814-e327-4db6-a298-c9df61054c21","keywords":null,"link":"/360/202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","timestamp":"2021. május. 31. 10:30","title":"Matolcsyék a fenntartható fejlődést kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e0d779-b930-4f6f-8ded-3a468184ece9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Spanyol lapértesülések szerint annyira a katalánokhoz akart szerződni, hogy a fizetése feléről is hajlandó lett volna lemondani.","shortLead":"Spanyol lapértesülések szerint annyira a katalánokhoz akart szerződni, hogy a fizetése feléről is hajlandó lett volna...","id":"20210601_fc_barcelona_sergio_aguero_manchester_city_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e0d779-b930-4f6f-8ded-3a468184ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f10d41-ff3b-407e-b2ac-bf0f66d51ff8","keywords":null,"link":"/sport/20210601_fc_barcelona_sergio_aguero_manchester_city_foci","timestamp":"2021. június. 01. 05:41","title":"A Barcelonában folytatja Agüero","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rendesen átalakítja az amerikai adórendszert Joe Biden elnök.","shortLead":"Rendesen átalakítja az amerikai adórendszert Joe Biden elnök.","id":"20210531_Biden_a_gazdagok_es_a_vilagcegek_megadoztatasabol_akarja_finanszirozni_elkepzeleseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a4ebdea-bd4f-4247-b159-2b011e3ea459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2d9830-73de-462b-a3f6-e1b26d4e71cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_Biden_a_gazdagok_es_a_vilagcegek_megadoztatasabol_akarja_finanszirozni_elkepzeleseit","timestamp":"2021. május. 31. 14:09","title":"Biden a gazdagok és a világcégek megadóztatásából akarja finanszírozni elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel csökkent a vírus terjedése.","shortLead":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel...","id":"20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a044b-db8b-4528-bc23-10fd63afadca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 18:13","title":"Beoltották egy brazil város szinte minden felnőtt lakosát, meg is lett az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]