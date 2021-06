Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóhivatal szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"Az adóhivatal szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20210602_kovacs_sandor_geberjen_eu_tamogatas_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91f8ab1b-1bd9-4a53-ba02-9b19518ae94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa1bed-8536-4b22-9cd2-76f1d6ec9228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_kovacs_sandor_geberjen_eu_tamogatas_nyomozas","timestamp":"2021. június. 02. 17:25","title":"Megszüntették a nyomozást a fideszes képviselő birtoka ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat segíthet a hazai céges viszonyok feltárásában az az új adatbázis, amelynek jogszabályi hátterét uniós direktívák alapján szavazta meg az Orsszággyűlés. Az igazán nagy halaknak azért nem sok félnivalója van, ők már a magántőkealapok mögé bújhatnak. ","shortLead":"Sokat segíthet a hazai céges viszonyok feltárásában az az új adatbázis, amelynek jogszabályi hátterét uniós direktívák...","id":"20210602_offshore_magantoke_alap_elit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0011548a-c1c6-4fc0-9663-fd58fe9cb7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ba3f58-5f49-4dc0-a1fc-66d91dd44d36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_offshore_magantoke_alap_elit","timestamp":"2021. június. 02. 15:15","title":"Távoli offshore helyett itthoni magántőkealapok mögé rejtőzik az elit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c01165c-7483-4f77-910a-fc47cfd21406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napon belül megérkezhet a OnePlus újabb középkategóriás telefonja. A pontos megjelenési dátumot a cég vezére árulta el. A telefon néhány fontos jellemzője is kiszivárgott.







","shortLead":"Pár napon belül megérkezhet a OnePlus újabb középkategóriás telefonja. A pontos megjelenési dátumot a cég vezére árulta...","id":"20210602_oneplus_nord_ce_5g_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c01165c-7483-4f77-910a-fc47cfd21406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a577468-686a-4041-948c-fb7b27cc61da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_oneplus_nord_ce_5g_specifikacio","timestamp":"2021. június. 02. 10:03","title":"Napokon belül jön egy androidos telefon, olcsóbban, 5G-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","shortLead":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","id":"20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a60ba6c-7e8f-4716-b3d5-57694906c85f","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","timestamp":"2021. június. 01. 11:48","title":"9 milliárd forinttal finanszírozza meg a kormány a Petőfi-emlékévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly szeptemberben alapított Whitedog Media Kft., amelynek a feladata a Mészáros-csoport jótékonysági programjának menedzselése, már az első hónapjaiban 52 millió forint profitot ért el.","shortLead":"A tavaly szeptemberben alapított Whitedog Media Kft., amelynek a feladata a Mészáros-csoport jótékonysági programjának...","id":"20210601_Varkonyi_Andrea_whitedog_nyereseg_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818e70c8-e8fd-490d-a0d5-38acfc8bd07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Varkonyi_Andrea_whitedog_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 11:15","title":"Alapítása után négy hónappal már 47 millió forint osztalékot fizetett Várkonyi Andrea új cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több alkalommal, hogy nélküle is képes meggyőző teljesítményre. A fogadóirodák szerint a magyar válogatott a mezőny leggyengébb csapata, pedig sokkal erősebb és kiegyensúlyozottabb a keret, mint 2016-ban.","shortLead":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több...","id":"20210602_magyar_valogatott_keret_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b17361-bb69-49a6-88e2-536586f8c8d7","keywords":null,"link":"/sport/20210602_magyar_valogatott_keret_eb","timestamp":"2021. június. 02. 18:00","title":"Foci-Eb: semmi esélyt nem adnak nekünk, de így is jobb csapatunk van, mint 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","shortLead":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","id":"20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c535203-995b-4006-88cc-e000c8b97ede","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","timestamp":"2021. június. 01. 21:30","title":"48 év késéssel küldte vissza a kikölcsönzött lemezt egy idős amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet a 18 év felettiek számára ajánlja a vakcinát, két adagban, 2-4 hetes intervallummal a két oltás között.","shortLead":"A szervezet a 18 év felettiek számára ajánlja a vakcinát, két adagban, 2-4 hetes intervallummal a két oltás között.","id":"20210601_kinai_vakcina_sinovac_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c8b832-d959-4262-9e7b-025d9bd1256e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_kinai_vakcina_sinovac_who","timestamp":"2021. június. 01. 20:03","title":"Egy másik kínai vakcinát, a Sinovacot is jóváhagyta a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]