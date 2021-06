Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni belőle, amikor igazán szükséges.","shortLead":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni...","id":"20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46db2d7-484f-4806-974a-8807ecb2c8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","timestamp":"2021. június. 01. 17:03","title":"Kutatók szerint a terhesség alatt szedett paracetamol autizmus tüneteit okozhatja a gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","shortLead":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","id":"20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0c2949-1615-4bad-a587-4fcb41165a1b","keywords":null,"link":"/sport/20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","timestamp":"2021. június. 02. 20:48","title":"Másfél év alatt háromszor fut neki Kanada a női hokivébé megrendezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","shortLead":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","id":"20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeabeee-265a-452f-b60c-14a4f0bd7f70","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","timestamp":"2021. június. 02. 15:21","title":"Környezeti katasztrófától tartanak, miután süllyedni kezdett egy veszélyes vegyi anyagokat szállító hajó Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július elsejétől 18-áig tekinthető meg a Városliget szívében, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ezután a Magyar Természettudományi Múzeumban, illetve a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Természet és- Környezetvédelmi Fesztiválon látható majd újra. Addig is, amíg nem jut el személyesen ezekre a helyszínekre, bemutatunk néhány jól elkapott pillanatot. ","shortLead":"A Varázslatos Magyarország pályázata már 11 éve gyűjti az ország természetfotósainak legjobb fotóit. A válogatás július...","id":"20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aaf8efd-0d3e-462c-b22b-34bc8dcc52c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbb1674-71ed-45ad-9199-4f4dd89c4bf3","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210601_Varazslatos_Magyarorszag_termeszetfoto_nagyitas","timestamp":"2021. június. 01. 18:30","title":"Lebilincselő képeken Magyarország természeti kincsei – Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum mellé a múzeumi oktatást, a műtárgyvédelmet, a régészetet, a természettudományi, és az iparművészeti múzeumot is szeretné, de szemet vetett a vidéki múzeumokra is, és a kultúrharcba is beszállna – ezt maga írja most megjelent cikkében.



","shortLead":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum mellé a múzeumi oktatást, a műtárgyvédelmet, a régészetet, a természettudományi, és...","id":"20210602_L_Simon_Laszlo_muzeum_kommentar_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fdab9e-2bf3-4827-b478-1cfe56a3f785","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_L_Simon_Laszlo_muzeum_kommentar_alapitvany","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"Bepillantást kaptunk, hogyan alakítaná át L. Simon a múzeumi rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"R. Katalin akár élete végig fegyházba kerülhet. ","shortLead":"R. Katalin akár élete végig fegyházba kerülhet. ","id":"20210603_kes_szereto_no_Godollo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb2fcce-701b-421d-bbdc-7c6d29c9dfaa","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_kes_szereto_no_Godollo","timestamp":"2021. június. 03. 09:59","title":"Hetvenszer vágta a kést volt szeretőjébe egy nő Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cad8f0-6336-4068-89fc-743bcc76bd01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fák ágain kívül két autót is eltalált a nyitott ajtó.","shortLead":"A fák ágain kívül két autót is eltalált a nyitott ajtó.","id":"20210602_Egy_teherauto_rosszul_zarodo_ajtaja_tarolta_vegig_a_foutcat_Maglodon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74cad8f0-6336-4068-89fc-743bcc76bd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba82aba-0662-4dd4-aee6-603c213297cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Egy_teherauto_rosszul_zarodo_ajtaja_tarolta_vegig_a_foutcat_Maglodon__video","timestamp":"2021. június. 02. 07:20","title":"Egy teherautó rosszul záródó ajtaja tarolta végig a főutcát Maglódon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hajdu János nem erősítette meg az a sajtóértesülést, amely szerint a magát iszlamistának valló férfi a foci-Eb magyar-portugál meccsén akart volna robbantani.","shortLead":"Hajdu János nem erősítette meg az a sajtóértesülést, amely szerint a magát iszlamistának valló férfi a foci-Eb...","id":"20210602_terrorelharitasi_kozpont_iszlamista_merenylet_martirhalal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1973475-19ca-4db1-a98e-70a3e386ac98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6b0b4-36dc-46c2-b664-83e50f98c8d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_terrorelharitasi_kozpont_iszlamista_merenylet_martirhalal","timestamp":"2021. június. 02. 21:54","title":"TEK-igazgató: Mártírhalált is vállalt volna a terrortámadás tervezésével vádolt fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]