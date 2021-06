Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","shortLead":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","id":"20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c4b83-72e8-4f8a-949d-e383027e477f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 10:57","title":"\"Orbán Viktor fárad és egyre többet hibázik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","shortLead":"A kormánypárti politikusok szerint a főváros vezetése szegi meg éppen korábbi közös megállapodásukat. ","id":"20210602_fidesz_fudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc86394d-f2db-4185-bff9-3dd97db689f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2115aab-e5df-4c0e-a84d-784ae033ccc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_fidesz_fudan","timestamp":"2021. június. 02. 14:27","title":"„Elvesztették a józan eszüket” – Fideszes politikusok reagáltak a Kínának üzenő utcanévtáblákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke nem tartja elképzelhetetlennek, hogy pártja csatlakozik az Európai Néppárthoz a 2022-es választások után.","shortLead":"A Jobbik elnöke nem tartja elképzelhetetlennek, hogy pártja csatlakozik az Európai Néppárthoz a 2022-es választások...","id":"20210603_Jakab_Peter_Karacsony_Gergely_ellenzek_2022","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5840a55-114d-48e6-8924-939b2bbd51bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Jakab_Peter_Karacsony_Gergely_ellenzek_2022","timestamp":"2021. június. 03. 08:24","title":"Jakab Péter: Aki engem a leginkább ki tudna egészíteni, az Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Mi van akkor, ha valakinél két oltás után sem detektálható ellenanyag, hogyan és milyen újabb oltást kaphat? Már csaknem hárommillióan firtathatják e kérdést, míg mások már a második adagból sem kérnek.","shortLead":"Mi van akkor, ha valakinél két oltás után sem detektálható ellenanyag, hogyan és milyen újabb oltást kaphat? Már...","id":"20210603_Kell_a_harmadik_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35218425-7428-486e-9205-12bb09e46446","keywords":null,"link":"/360/20210603_Kell_a_harmadik_oltas","timestamp":"2021. június. 03. 16:30","title":"Belemegy Orbán a harmadik Sinopharm-oltásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróságnak a bírói kezdeményezésekről „legkésőbb kilencven napon belül” kellene döntenie, de a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE) kapcsolatos beadványt tárgyalni is csak a 103. napon kezdték el.","shortLead":"Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróságnak a bírói kezdeményezésekről „legkésőbb kilencven napon belül” kellene...","id":"20210603_SZFE_ugy_Alkotmanybirosag_keslekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afec78fa-13f7-47c1-9877-0d556e4540e0","keywords":null,"link":"/elet/20210603_SZFE_ugy_Alkotmanybirosag_keslekedes","timestamp":"2021. június. 03. 16:41","title":"SZFE-ügy: már túllépte az Alaptörvényben szereplő határidőt az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váradi József szerint az országonként változó karanténszabályok és tesztkötelezettségek elriaszthatják a utasok egy részét.","shortLead":"Váradi József szerint az országonként változó karanténszabályok és tesztkötelezettségek elriaszthatják a utasok...","id":"20210602_wizz_air_vezerigazgato_utazas_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6606e4-8d63-4efe-abbf-c447b2e78d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_wizz_air_vezerigazgato_utazas_europai_unio","timestamp":"2021. június. 02. 20:10","title":"Wizz Air-vezérigazgató: Kiszámíthatatlanok az utazási szabályok Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fény derült az eddigi legsportosabb, 510 lóerős szívómotoros új 911-es hazai árára.","shortLead":"Fény derült az eddigi legsportosabb, 510 lóerős szívómotoros új 911-es hazai árára.","id":"20210604_magyarorszagon_a_szupersportos_uj_porsche_911_gt3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c71aed2b-f4af-4275-849a-f670110bb767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a197394-f0b3-4ba7-bc21-9134e2db2587","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_magyarorszagon_a_szupersportos_uj_porsche_911_gt3","timestamp":"2021. június. 04. 06:41","title":"Magyarországon a szupersportos új Porsche 911 GT3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1bdcd7-3c30-4ddc-8de7-4a47bf06a1ec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Inzaghi váltja Antonio Contét az olasz bajnokcsapat vezetőedzői posztján.\r

","shortLead":"Simone Inzaghi váltja Antonio Contét az olasz bajnokcsapat vezetőedzői posztján.\r

","id":"20210603_internazionale_simone_inzaghi_antonio_conte_serie_a_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f1bdcd7-3c30-4ddc-8de7-4a47bf06a1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e685f451-1aa1-4107-b3bb-4d043c5f509a","keywords":null,"link":"/sport/20210603_internazionale_simone_inzaghi_antonio_conte_serie_a_foci","timestamp":"2021. június. 03. 14:11","title":"Kinevezték az Internazionale új edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]