[{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó felszabadítója, egykori sikeres vívó.","shortLead":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó...","id":"20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e5d5a8-d04c-4489-afde-4744c0aafbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","timestamp":"2021. június. 06. 19:16","title":"Elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor utolsó élő felszabadítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a2372-bcd8-4459-b55b-8ab9b59b576b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két expresszvonat ütközött össze Szindh tartományban. Rengeteg a sérült is.","shortLead":"Két expresszvonat ütközött össze Szindh tartományban. Rengeteg a sérült is.","id":"20210607_Pakisztan_vonat_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a2372-bcd8-4459-b55b-8ab9b59b576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca62bc-acaf-46df-8c74-382fc36cba79","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Pakisztan_vonat_baleset","timestamp":"2021. június. 07. 05:33","title":"Összeütközött két vonat Pakisztánban, legalább 30-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99782133-e69f-4794-a2f1-89b6119fb9c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külgazdasági és külügyminiszter színházban járt.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter színházban járt.","id":"20210607_Szijjarto_Peter_olyan_kulugyminiszterrel_pozol_aki_csak_eljatssza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99782133-e69f-4794-a2f1-89b6119fb9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45d2e42-1bc9-4b0f-af00-62e061b5f4ca","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Szijjarto_Peter_olyan_kulugyminiszterrel_pozol_aki_csak_eljatssza","timestamp":"2021. június. 07. 12:33","title":"Szijjártó Péter olyan külügyminiszterrel pózol, aki csak eljátssza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","shortLead":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","id":"20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ef460f-1957-42bd-899a-3ede63f2fea8","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 15:25","title":"Szlovákia elfogadja a magyar oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra hozatalát.","shortLead":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra...","id":"20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7521fc2-2b20-4c98-8d35-c587dfc6ea69","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","timestamp":"2021. június. 07. 12:45","title":"Karácsony: Nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásának sunyi kiárusítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6e531d-2cd9-4cd0-9804-fd3ed8ac62ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legismertebb hackercsoport egy videóban üzent a Tesla alapítójának.","shortLead":"Az egyik legismertebb hackercsoport egy videóban üzent a Tesla alapítójának.","id":"20210606_Hirhedt_hackerek_celkeresztjebe_kerult_Elon_Musk_a_kriptovalutas_bejelentese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6e531d-2cd9-4cd0-9804-fd3ed8ac62ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903fce09-b0a9-4b0e-8f3c-8f8b3768545e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hirhedt_hackerek_celkeresztjebe_kerult_Elon_Musk_a_kriptovalutas_bejelentese_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 13:14","title":"Hírhedt hackerek célkeresztjébe került Elon Musk a kriptovalutás bejelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt korszakalkotó tehetség, hamar elfelejtették. Az amerikai divattervezőről Ewan McGregor főszereplésével a Netflix készített minisorozatot.","shortLead":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt...","id":"202122__roy_halston__onpusztito_divattervezo__megelozte_akorat__kiskalapos_kiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00387d3-bc52-4482-bec0-6ae9613b40e8","keywords":null,"link":"/360/202122__roy_halston__onpusztito_divattervezo__megelozte_akorat__kiskalapos_kiraly","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Az orchideák, a kokain és a féktelen bulizás lett a divatkirály veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés átláthatósága funkciója. A legnagyobb közösségi oldal tulajdonosa még fizetni is hajlandó azért, hogy bizonyítsa, az Apple valójában csak magának kedvez ezzel.","shortLead":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés...","id":"20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973f76a2-16a8-4878-b1c8-e26a76da8ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","timestamp":"2021. június. 07. 12:03","title":"Fizet a Facebook, hogy bizonyítsa az Apple rossz szándékait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]