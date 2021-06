Nagy port kavart Magyarországon az Orbán-kormány bejelentése, miszerint Budapesten nyit campust a kínai Fudan Egyetem. Az egyetem - amely okiratában deklarálta a kínai kommunista párt szolgálatát - a tervezett Diákváros területén kapna helyet, de nem csak ez okozott felháborodást, hanem a beruházás több mint 500 milliárd forintos költsége is. A Fudan-ügy fejleményeit cikksorozatunkban követheti.

Támogatjuk, hogy ha a beruházás feltételei ismertek, akkor a budapestiek népszavazáson dönthessenek arról, akarnak-e Fudan Egyetemet

– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandinernek adott interjúban. Az MTI később egészen egyértelműen úgy szemlézte az interjút, hogy a népszavazás 2023-ban lehet. Gulyás szerint a kormány nem akar a "néppel" – jelen esetben a budapestiekkel – akaratuk ellenére "jót tenni", ezért támogatják a népszavazást. Azonban most a miniszter szerint

a Fudan Egyetem ügye közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik. Tervek sem állnak rendelkezésre. Ha meglesznek a tervek, világosak a pénzügyi feltételek, az egyetemépítés költségei és finanszírozása, akkor lehet dönteni. Ide mostantól számított másfél év alatt eljuthatunk.

Ugyanezt hangoztatta egyébként Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, aki szerint emiatt értelmetlen volt tüntetést tartani.

Annak ellenére, hogy a kormány most azt kommunikálja, nincs nincs döntési helyzet az egyetemről, pár hete benyújtotta "A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról" szóló törvényjavaslatot, amelynek általános vitája május 27-én lezajlott, a kulturális bizottság június 1-jén módosító javaslat nélkül lefolytatta a részletes vitát is, és a júniusi ülésterv 24. pontja szerint június 15-én szavaznak is róla – a szerk.

Arra az ellenzéki felvetésre, hogy a Fudan Egyetem a kormány keleti elkötelezettségének bizonyítéka is lenne a Nyugattal szemben, Gulyás azt mondta, "nekünk nem kell a nyugati világnak hűségnyilatkozatokat tennünk, mert a NATO és EU-tagsággal annak részei vagyunk, létező vitáink ellenére ők a szövetségeseink", emellett korrekt kapcsolatra törekszik a kormány Kínával és Oroszországgal is.

Gulyást a Mandiner interjúban kérdezték az ellenzékről is. Azt mondta, az egész előválasztás színjáték, a háttérben megállapodtak a miniszterelnök-jelölt személyéről és az egyéni jelöltek jelentős részéről is.

Baloldali győzelem esetén Karácsony a miniszterelnök, Gyurcsány felesége a helyettese lehet. Dobrev Klárának van családi tapasztalata, hogyan kell választás nélkül – akár ciklus közben – hatalomra jutni. Hogy az alapfelállás a főpolgármester elmúlt hetekben időnként már-már komikus politikai botladozása miatt változhat-e, az sem demokratikus választás, hanem politikai alkuk kérdése.

Jakab Péter "bohóc helyett mártír" szeretne lenni, ezért veszi semmibe az elmúlt 30 év írott és íratlan parlamenti szabályait.