[{"available":true,"c_guid":"b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","shortLead":"Két, illegálisan röptetett drón zuhant természetvédelmi területre az USA-ban. ","id":"20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7fb14e-5ebf-41cf-b0de-e0eb241d617c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tobb_ezer_madartojas_pusztult_el_egy_dronbalesett_miatt_egy_amerikai_rezervatumban","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Komplett madárkatasztrófát sikerült okoznia két drónozó turistának egy amerikai rezervátumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","shortLead":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","id":"20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591b571-b919-4cfe-b2c3-4c4668f817e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","timestamp":"2021. június. 06. 13:31","title":"40 százalékkal fertőzőbb a koronavírus egyik indiai mutánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ciprusi letelepedési kötvények az elmúlt években közkedveltek voltak az oroszok, az ukránok, a kínaiak és a kambodzsaiak körében.","shortLead":"A ciprusi letelepedési kötvények az elmúlt években közkedveltek voltak az oroszok, az ukránok, a kínaiak és...","id":"20210607_ciprus_arany_utlevel_program_unios_allampolgarsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8d47b3-abb9-4ea8-8e56-ee16aa21aef9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_ciprus_arany_utlevel_program_unios_allampolgarsag","timestamp":"2021. június. 07. 16:09","title":"Illegálisan adták ki a ciprusi aranyútlevelek több mint felét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9facb9bf-16cc-4baf-b797-67af18180b79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is legálisan lehet közlekedni.","shortLead":"Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is...","id":"20210606_A_veszelyhelyzet_szabalyai_miatt_akar_20_honapja_lejart_forgalmival_is_utcan_lehetnek_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9facb9bf-16cc-4baf-b797-67af18180b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cab510-11a0-4804-b5c6-e9721edbd397","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_A_veszelyhelyzet_szabalyai_miatt_akar_20_honapja_lejart_forgalmival_is_utcan_lehetnek_autok","timestamp":"2021. június. 07. 04:47","title":"A veszélyhelyzet szabályai miatt akár 20 hónapja lejárt forgalmival is utcán lehetnek autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai lábnyomát a nullára csökkentik. Ez azonban nem egyes egyedül rajtuk múlik, hiszen a termékeiknek fogyasztóik is vannak. De vajon átháríthatják-e a vásárlókra a termék megvásárlásán keresztül a cég karbonkibocsátás-csökkentési kötelezettségeinek finanszírozását? ","shortLead":"Egyre több cég vállalja a karbonsemlegességet 2050-re, hogy a működésük és az általuk előállított termékek ökológiai...","id":"20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bcd6b3d-835a-4f40-97ae-8bbe0006f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b92520-e4de-4f4d-88cb-df1e9d86bfcd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_karbonsemlegesseg_vallalatok_fogyasztok","timestamp":"2021. június. 06. 18:00","title":"Fizetne többet a benzinkúton azért, hogy az olajcég fát telepítsen a világ másik felén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa9289-fa6f-4b01-a32d-2a993a0ffc5f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kétnapos tanácskozáson vesznek részt az uniós bel- és igazságügyi miniszterek. Hétfőn az igazságügyi tárcavezetők találkoztak, ahol üdvözölték, hogy az Európai Ügyészség múlt héten megkezdte a munkáját.","shortLead":"Kétnapos tanácskozáson vesznek részt az uniós bel- és igazságügyi miniszterek. Hétfőn az igazságügyi tárcavezetők...","id":"20210607_Ujabb_tagallam_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez__nem_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39fa9289-fa6f-4b01-a32d-2a993a0ffc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30c342e-f9fc-4c85-b1b9-7bc92979a123","keywords":null,"link":"/eurologus/20210607_Ujabb_tagallam_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez__nem_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 19:43","title":"Újabb tagállam csatlakozik az Európai Ügyészséghez, de nem Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","id":"20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a3c0e4-d35b-4caa-b06c-50fd5fba66a3","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","timestamp":"2021. június. 07. 09:22","title":"Varga Judit miniszteri szóviccel nyitotta meg az eperszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]