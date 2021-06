Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós támogatások megvonásával fenyegető jogállamisági mechanizmust.","shortLead":"Csütörtökön szavaznak az EP-képviselők arról, bepereljék-e az Európai Bizottságot azért, mert nem alkalmazza az uniós...","id":"20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af6a3c1-05ce-450d-8389-9f54d550a37a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_EP_vita_per_Bizottsag_jogallamisagi_mechanizmus","timestamp":"2021. június. 09. 17:49","title":"Az EP nem szeretné, hogy uniós pénzből finanszírozza a Fidesz a választási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek az irányítására – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egyelőre nem látni, milyen tervei lennének az ellenzéknek a kultúrával, de már vannak emberek, akiket kinéztek...","id":"20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f855be6a-0695-4cef-9f5c-ad4f4200e51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65762df9-2f00-4cd1-81d2-52c9e68e82dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_kulturpolitika_ellenzek_hiller","timestamp":"2021. június. 09. 17:46","title":"Ha győz az ellenzék 2022-ben, Hiller Istvánra bízhatják a kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban azzal, hogy vannak, akiknek elegük lesz az iOS-es ökoszisztémából.","shortLead":"Az Apple és az Epic Games között zajló jogi csatározás közben derült ki, hogy nagyon is tisztában vannak Cupertinóban...","id":"20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9389211d-f45e-448c-bb4e-00bb9ebb6514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bed6fa-9a06-450e-9ee5-409d41765730","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_epic_games_per_valtas_iosrol_androidra","timestamp":"2021. június. 08. 11:03","title":"Elismerte az Apple: nem kevés iPhone-os vált Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub nagykövete lett az igazságügyi miniszter.","shortLead":"A klub nagykövete lett az igazságügyi miniszter.","id":"20210608_dvtk_nagykovet_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3376772-2a8f-4cb4-b305-6df8b7299d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_dvtk_nagykovet_varga_judit","timestamp":"2021. június. 08. 10:21","title":"Varga Judit Magyarország egyik legsportosabb politikusa – dicsérte a minisztert a DVTK-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","shortLead":"A villamossínre terelik a forgalmat, a Károly körutat lezárták.","id":"20210609_baleset_budapest_astoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da1a2e3c-7688-45fc-97e3-9ed1dd3b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0396c9-764a-439e-932e-dcf5324a3b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_baleset_budapest_astoria","timestamp":"2021. június. 09. 19:45","title":"Fejre állt egy autó az Astoriánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő beleszeretett az országba, nem győzi méltatni a magyar látványosságokat és a magyar filmes szakembereket.","shortLead":"A színésznő beleszeretett az országba, nem győzi méltatni a magyar látványosságokat és a magyar filmes szakembereket.","id":"20210608_Jamie_Lee_Curtis_Amikor_elutaztam_Mateszalkara_az_volt_az_igazi_meglepetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d740cb-6128-40ce-bd22-ada4e81be45a","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Jamie_Lee_Curtis_Amikor_elutaztam_Mateszalkara_az_volt_az_igazi_meglepetes","timestamp":"2021. június. 08. 10:05","title":"Jamie Lee Curtis: Amikor elutaztam Mátészalkára, az volt az igazi meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, az ellenzék megpróbál politikai tőkét kovácsolni abból, hogy Kövér László parlamenti elnök sorozatban egyre nagyobb összegekre bünteti a parlamenti képviselőiket. A házelnök szigora a legritkább esetben sújt le kormánypárti politikusra, pedig személyeskedő, olykor kocsmai stílusú beszólásból egyik politikai oldalon sincs hiány. ","shortLead":"Úgy tűnik, az ellenzék megpróbál politikai tőkét kovácsolni abból, hogy Kövér László parlamenti elnök sorozatban egyre...","id":"20210608_kover_laszlo_ellenzek_buntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eba432f-a1cb-4c25-92a4-6ed868d08e73","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_kover_laszlo_ellenzek_buntetesek","timestamp":"2021. június. 08. 11:30","title":"Kövér László végre észrevette, hogy a rekordbüntetésekből az ellenzék kovácsol fegyvert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5378c751-6d96-4123-8176-8a306bb87844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tátrák elsősorban az 56-os és a 61-es vonalon fordulnak majd elő.","shortLead":"A Tátrák elsősorban az 56-os és a 61-es vonalon fordulnak majd elő.","id":"20210608_Uvegfalu_villamosokon_lehet_latni_Budapesten_hogyan_mukodik_a_jarmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5378c751-6d96-4123-8176-8a306bb87844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180b7d0-90b4-41c3-996c-cb16e4987a47","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_Uvegfalu_villamosokon_lehet_latni_Budapesten_hogyan_mukodik_a_jarmu","timestamp":"2021. június. 08. 21:04","title":"Üveg oldalfalú villamosokon lehet most látni Budapesten, hogyan működik a jármű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]