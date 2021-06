Közzétette az operatív törzs a friss járványadatokat. A koronavirus.gov.hu-n megjelent szerda reggeli tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában hat elhunytja volt a járványnak, 11-gyel kevesebb, mint az előző napon. A magyarországi koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma velük összesen 29 889 fő. A közlés szerint 179 új fertőzöttet találtak, 62-vel többet, mint kedden.

A gyógyultak száma 720 400, az aktív fertőzötteké 56 096. Jelenleg 549 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 58-an vannak lélegeztetőgépen (keddhez képest -5). Az elmúlt 24 órában 13 560 mintavétel történt, ami 7682-vel több, mint az előző napon. A pozitív tesztek aránya 1,3 százalék.

Az operatív törzs szerint folyamatosan zajlik az oltás, az első oltásukat mostanra 5 296 926 fő kapta meg (az előző naphoz képest +18 246), és 4 073 520-an vannak azok, akik a másodikat is (keddhez képest +46 464). A lakosság átoltottság 54,2 százalékos.

Az oldalon felhívják rá a figyelmet, hogy Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást – közölték.