[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A kedd este megjelent kormányhatározat ezt „visszarendezésnek” nevezi.

","shortLead":"A kedd este megjelent kormányhatározat ezt „visszarendezésnek” nevezi.

","id":"20210609_egyetemek_kormanyhatarozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86a90b-75b3-44ea-93e6-db1d452a5088","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_egyetemek_kormanyhatarozat","timestamp":"2021. június. 09. 07:15","title":"155 milliárd forintot vettek el az egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57ccb5-36c8-4e9a-adb0-a70e5c9cfc8b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210608_Marabu_Feknyuz_Nincs_kedve_a_papanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd57ccb5-36c8-4e9a-adb0-a70e5c9cfc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be154267-59bc-417e-a163-944d6272c4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Marabu_Feknyuz_Nincs_kedve_a_papanak","timestamp":"2021. június. 08. 15:45","title":"Marabu Féknyúz: Nincs kedve a pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae35891-f3d9-4651-b3f7-f69e3a61450b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a legrégebbi ilyen lelet, genetikai vizsgálatoknak fogják alávetni.","shortLead":"Ez a legrégebbi ilyen lelet, genetikai vizsgálatoknak fogják alávetni.","id":"20210609_tojas_tyuk_izrael_asatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dae35891-f3d9-4651-b3f7-f69e3a61450b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1bdca0-afb8-42b9-b815-fded12751f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_tojas_tyuk_izrael_asatas","timestamp":"2021. június. 09. 21:57","title":"Ezer éves tyúktojást találtak, a sárgájából még maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","shortLead":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","id":"20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922576fd-1dd6-4a65-bb66-babd953ec68e","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 09. 17:31","title":"Utazhatunk Marokkóba is a védettségi igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bulvárlap értesülései szerint Tóth Csaba és fia vagyonát is zár alá vették.","shortLead":"A bulvárlap értesülései szerint Tóth Csaba és fia vagyonát is zár alá vették.","id":"20210609_fradi_ferencvaros_biztonsagi_fonok_toth_csaba_koltsegvetesi_csalas_gyanuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db1e804-8748-4391-8b65-156fe6e63337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_fradi_ferencvaros_biztonsagi_fonok_toth_csaba_koltsegvetesi_csalas_gyanuja","timestamp":"2021. június. 09. 07:39","title":"Blikk: 800 millió forintos adócsalással gyanúsítják a Fradi volt biztonsági főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi akció keretében 800 embert fogtak el, magyarokat is. ","shortLead":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi...","id":"20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b3f79e-9447-4ddd-be5b-281585cad6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","timestamp":"2021. június. 08. 20:45","title":"Százával ugrottak rá a bűnözők a titkos üzenetküldőre, amit igazából az FBI működtetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","id":"20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e53769-3c16-4b80-9ad5-257705699882","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 08. 15:08","title":"Müller Cecília: Orvosi javaslatra kaphat másik típusú vakcinát, akinek az első adag után súlyos reakciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacd9170-b294-49b5-8f45-8feabd851299","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ember alapvetően jó – ez a kutatás is erősíti ezt az elképzelést.","shortLead":"Az ember alapvetően jó – ez a kutatás is erősíti ezt az elképzelést.","id":"20210608_Csekely_nagylelkuseg_is_boldogabba_tesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aacd9170-b294-49b5-8f45-8feabd851299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d905bf4-6346-404b-8e26-d2c2152c1d44","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210608_Csekely_nagylelkuseg_is_boldogabba_tesz","timestamp":"2021. június. 08. 13:15","title":"Csekély nagylelkűség is boldogabbá tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]