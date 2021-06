Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","shortLead":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","id":"20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e2fcd-d314-4c26-a7b4-bc9ab2dae675","keywords":null,"link":"/sport/20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","timestamp":"2021. június. 12. 23:23","title":"Félgőzzel rúgtak egy hármast a belgák a harmatos orosz csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","shortLead":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","id":"20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f3afb7-6505-482d-98f6-356e59cb60c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","timestamp":"2021. június. 13. 09:19","title":"Alapból is látványos a Volkswagen Arteon és itt sikerült egyedivé is tenni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél felmutatása után.","shortLead":"Három budapesti helyszínen lehet hozzájutni a karszalagokhoz a védettségi igazolás, illetve az érvényes személyi...","id":"20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436cf1af-e077-46c9-9526-81953b7ee1aa","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Karszalag_is_kell_a_jegy_melle_a_belepeshez_a_Puskas_Arenaban","timestamp":"2021. június. 13. 12:40","title":"Karszalag is kell a jegy mellé a belépéshez a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még a fogyásban is szerepet játszhat.","shortLead":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még...","id":"20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aff55e6-22fd-47bd-b4d9-c6f64b0546d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","timestamp":"2021. június. 12. 12:03","title":"Ez az agytréningező app segíthet, hogy egészségesebben étkezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","shortLead":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","id":"20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a390e563-fc83-483e-a215-95ac21a4fec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","timestamp":"2021. június. 13. 14:39","title":"Állattetemeket gyűjtött és gyújtogatott a kőbányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","shortLead":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","id":"20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8825c5f-fbc2-40f9-b7ed-e384b71f5d30","keywords":null,"link":"/sport/20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","timestamp":"2021. június. 13. 09:18","title":"A dánok csapatkapitánya menthette meg Christian Eriksen életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","shortLead":"Újabb laborvizsgálatra van hozzá szükség, de nem lehetetlen. A legbiztosabb mégis az oltás. \r

","id":"20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ee3481-680d-493e-b12d-fb5683578b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7581e8-da54-4262-be2f-0872d0b37138","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hosszabbitas_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 12. 13:21","title":"Kiderült, hogyan lehet meghosszabbítani a lejárt védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","shortLead":"A gyanú szerint magát is meg akarta ölni a férfi, akinek csak pár napja jött haza a felesége Németországból.","id":"20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07197aa-3adc-49cb-aa9d-e85f023d5f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_piliscsaba_pferencne_gyilkossagi_kiserlet","timestamp":"2021. június. 14. 07:39","title":"Disznósokkolóval és késsel támadt a feleségére egy piliscsabai vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]