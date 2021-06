Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó átmeneti szabályokhoz.","shortLead":"Az új állami viszontgaranciáról is szavaznak, illetve hozzátennének egy rendelkezést a Polgári törvénykönyvre vonatkozó...","id":"20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d30e5f-febf-4aaf-a8e2-6670be821c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588432b3-3d60-4858-9b59-aeb7f515befd","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Kiveteles_eljarasok_a_keddi_utolso_ulesnapon","timestamp":"2021. június. 14. 16:25","title":"Több fontos ügyben is szavaz az Országgyűlés kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb808f92-6c9f-48ee-8749-0e200d5907de","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső Novak Djokovic nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben kétszettes hátrányból fordítva, öt játszmában legyőzte a görög Sztefanosz Cicipaszt.\r

","shortLead":"A világelső Novak Djokovic nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben...","id":"20210613_roland_garros_novak_djokovic_sztefanos_cicipasz_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb808f92-6c9f-48ee-8749-0e200d5907de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb02754-03bc-421f-93be-7cbae764c003","keywords":null,"link":"/sport/20210613_roland_garros_novak_djokovic_sztefanos_cicipasz_donto","timestamp":"2021. június. 13. 20:52","title":"Nagyot küzdött Djokovic a 19. Grand Slam-trófeájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait, hogy ne szavazzák meg \"a gyermekjogokat és szólásszabadságot sárba tipró törvénymódosítást\".","shortLead":"Demonstráció indult hétfő este 18 órakor a Parlament előtt, amelyen a szervezők felszólították az Országgyűlés tagjait...","id":"20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9accfc95-cf28-48a4-b81e-7de266f3c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2304ab-e0ec-48e1-a046-e81add9098f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuntetes_homofobtorveny_LMBTQI_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 14. 17:53","title":"Tízezren tüntettek a Kossuth téren a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","shortLead":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","id":"20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a996866-65eb-4e98-a425-b96f10278f68","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","timestamp":"2021. június. 14. 15:59","title":"Tűz ütött ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b08c93f-daba-465e-afac-25d4bf811c33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 992 fotót és a februárban felvett marsi hangokat szerkesztette össze egy olyan videóba, amit látva olyan érzésünk lehet, mintha ott állnánk a bolygón.","shortLead":"A NASA 992 fotót és a februárban felvett marsi hangokat szerkesztette össze egy olyan videóba, amit látva olyan...","id":"20210614_nasa_mars_perseverance_panoramavideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b08c93f-daba-465e-afac-25d4bf811c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c081c29-adc0-421f-9d56-3ce154b76895","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_nasa_mars_perseverance_panoramavideo","timestamp":"2021. június. 14. 14:03","title":"Nézzen rá: 360 fokos videót készített a NASA a Marsról, a hangokat is hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","shortLead":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","id":"20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04021158-07a4-4a8b-a38a-ce030ff4f6c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. június. 13. 21:19","title":"Lehoczky Zsuzsa megkapta a Nemzet Színésze címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","shortLead":"Amint véget ér a veszélyhelyzet, azonnal beadják a kezdeményezéseket. ","id":"20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7791e14-a47d-4764-854b-66db0b997cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a15ea-1a0a-4189-ae8c-ce9573e207fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Baranyi_Krisztina_Meg_iden_osszel_megtarthatjak_a_nepszavazast_a_Fudanrol","timestamp":"2021. június. 13. 18:55","title":"Baranyi Krisztina: Még idén ősszel megtarthatják a népszavazást a Fudanról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság, hogy a világ minél több problémáját automatizáljuk, a régi problémáinkat újakra cseréltük. Részlet Hannah Fry Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság...","id":"20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92b624-fc95-416b-8da4-cc2a704826e6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","timestamp":"2021. június. 13. 19:15","title":"Tökéletes algoritmus nincs. De a rettegés mellett van más út is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]