[{"available":true,"c_guid":"c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","shortLead":"Néhány hónapja mutatkozott be a BMW i4, egy négyajtós Gran Coupé, bajorok újgenerációs elektromos limuzinja.","id":"20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72d2fd5-9734-4a57-86cf-67a0e62d6f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d726669d-1d56-4286-b6ca-4b64e87ea666","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Epphogy_20_millio_forint_alatt_nyit_itthon_az_BMW_elektromos_sportlimuzinja","timestamp":"2021. június. 16. 07:20","title":"Épphogy 20 millió forint alatt nyit itthon az BMW elektromos sportlimuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b46462-7bd8-4c50-ba25-25b2c553ab10","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ arra kéri a drukkereket, hogy még hétfőn vegye át mindenki a karszalagot, ne kedden legyen hatalmas sorban állás.","shortLead":"Az MLSZ arra kéri a drukkereket, hogy még hétfőn vegye át mindenki a karszalagot, ne kedden legyen hatalmas sorban...","id":"20210614_karszalag_foci_eb_szurkolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b46462-7bd8-4c50-ba25-25b2c553ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496ecff8-dc97-4dfb-b87f-9ba6d40436fc","keywords":null,"link":"/sport/20210614_karszalag_foci_eb_szurkolo","timestamp":"2021. június. 14. 15:21","title":"Még csak ötezer szurkoló vette át a karszalagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva veszíti el a kapacitása 20 százalékát. A kínai vállalat szerint ez jó eredmény.","shortLead":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva...","id":"20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ba548-8719-40e6-af14-3f6f4494a5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. június. 14. 15:03","title":"Elárulta a legfontosabb részletet a Xiaomi a 200W-os gyorstöltőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták a gomolyasajt- és tökmagoskávé-fagyikat is.","shortLead":"A Balaton idei fagyija hársmézzel, karamellizált mandulával és almával készül, Balatonmáriafürdőn. De díjazták...","id":"20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f657dd80-6d7f-4e4c-a2b9-7e47429947e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c13a19-9a17-48da-8a69-f89d16696de1","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Megvan_a_Balaton_idei_hivatalos_fagylaltja","timestamp":"2021. június. 15. 09:11","title":"Megvan a Balaton idei hivatalos fagylaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","shortLead":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","id":"20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719bb30c-a474-493b-98d5-7e78f7beb430","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","timestamp":"2021. június. 15. 13:30","title":"Lehetséges szépen válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7fb19c-53c2-4167-950e-d07dcfa63b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárt egy, a maga szakmájában szintén világhírű, magyar tetoválóművész varrta ki.","shortLead":"A sztárt egy, a maga szakmájában szintén világhírű, magyar tetoválóművész varrta ki.","id":"20210615_Cate_Blanchett_Magyarorszagon_van_uj_tetovalast_is_kapott_itt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb7fb19c-53c2-4167-950e-d07dcfa63b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194f910e-703b-4c27-81c0-4e11e8264a33","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Cate_Blanchett_Magyarorszagon_van_uj_tetovalast_is_kapott_itt","timestamp":"2021. június. 15. 09:20","title":"Cate Blanchett Magyarországon van, új tetoválást is kapott itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szerint legalább nem került rossz társaságba, hiszen nagyjából az egész klasszikus irodalmat is betiltották. ","shortLead":"Az író szerint legalább nem került rossz társaságba, hiszen nagyjából az egész klasszikus irodalmat is betiltották. ","id":"20210616_Peterfy_Gergely_Kitomott_Barbar_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37320c1f-6c15-4740-9fb4-c72e20798a49","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Peterfy_Gergely_Kitomott_Barbar_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 09:36","title":"Péterfy Gergely: A NER betiltotta a középiskolások számára a Kitömött Barbárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","shortLead":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","id":"20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe83c3-2124-47aa-b9a1-f06c90fd9c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. június. 16. 09:50","title":"A hackerek már nukleáris fegyverbeszállítókat támadnak, az egyiktől nemrég adatokat loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]