Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

","shortLead":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground...","id":"20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65019fad-6e35-4259-97af-2fecd48c871b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","timestamp":"2021. június. 15. 12:25","title":"A Fekete Zaj is legyőzi a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbe70f9-9654-4a62-8e3b-b3aad37c1773","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hét múlva mutatkozik be a rendszer legfrissebb kiadása, de az adatbányászoknak hála már most látni, mire számíthat a közönség.","shortLead":"Alig egy hét múlva mutatkozik be a rendszer legfrissebb kiadása, de az adatbányászoknak hála már most látni, mire...","id":"20210616_windows_11_kinezet_felulet_start_menu_widget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dbe70f9-9654-4a62-8e3b-b3aad37c1773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd63a48-8d24-45de-bd2f-5e1e5053c926","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_windows_11_kinezet_felulet_start_menu_widget","timestamp":"2021. június. 16. 08:33","title":"Kiszivárgott a Windows 11 felülete, új Start menü és widgetek is lesznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","shortLead":"Mind gyorsabban terjed a korábban indiai mutánsként ismert vírusváltozat.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0530065-b93f-4538-a6b6-5db6ebbc484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1463eaa-9f86-4ef6-8955-143103edd13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_koronavirus_jarvany_covid19_delta_varians_egyesult_allamok","timestamp":"2021. június. 15. 10:15","title":"A súlyosabban fertőző delta variánstól várják az újabb fertőzéshullámot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b17f6aa-e8a4-4c2b-9983-0f6870187288","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A Babaváró egy államilag támogatott hitelkonstrukció, melynek legfontosabb feltételei sztenderdek, így például a kamat, a bírálati idő és a gyermek születése után járó kedvezmények szempontjából gyakorlatilag mindegy, melyik banktól igényli a pár. Vannak ugyanakkor bankspecifikus feltételek, ezeken pedig akár az is múlhat, hogy valaki megkapja-e a hitelt, vagy ha hitelez is a bank, mekkora összegre számíthat. Ezeket gyűjtöttük az alábbiakban össze.","shortLead":"A Babaváró egy államilag támogatott hitelkonstrukció, melynek legfontosabb feltételei sztenderdek, így például a kamat...","id":"20210616_Nagyon_nem_mindegy_melyik_banktol_igenyeljuk_a_Babavarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b17f6aa-e8a4-4c2b-9983-0f6870187288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99e95e2-70d0-41aa-990e-87e1f42b02fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Nagyon_nem_mindegy_melyik_banktol_igenyeljuk_a_Babavarot","timestamp":"2021. június. 16. 13:17","title":"Nagyon nem mindegy, melyik banktól igényeljük a Babavárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e2d698-3e0e-4563-91f0-a6967135b74e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a magyar–portugál Európa-bajnoki focimeccs miatt.\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a magyar–portugál Európa-bajnoki focimeccs miatt.\r

","id":"20210615_puskas_arena_foci_eb_euro_2020_magyar_valogatott_forgalomkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47e2d698-3e0e-4563-91f0-a6967135b74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7100f8b-cb0a-4301-94ac-e06a15862c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_puskas_arena_foci_eb_euro_2020_magyar_valogatott_forgalomkorlatozas","timestamp":"2021. június. 15. 07:41","title":"Nem lesz könnyű ma a Puskás Aréna környékén közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portugál a magyar meccs előtt fintorogva odébb tolta a kólásüvegeket, majd azt kérte: igyunk inkább vizet.","shortLead":"A portugál a magyar meccs előtt fintorogva odébb tolta a kólásüvegeket, majd azt kérte: igyunk inkább vizet.","id":"20210616_coca_cola_christiano_ronaldo_kola_viz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd28d240-bc08-4f22-8a80-5b0addf949de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_coca_cola_christiano_ronaldo_kola_viz","timestamp":"2021. június. 16. 09:09","title":"Megrángatta a Coca-Cola árfolyamát Ronaldo üvegpakolgatós akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214463a7-18eb-4518-b6e9-625f32a3d85a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője a HVG hetilapnak adott interjújában úgy fogalmazott, ma már nagyon sokan egyetértenek vele abban, hogy az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett.","shortLead":"Az akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője a HVG hetilapnak adott...","id":"20210616_Voros_Imre_alaptorveny_demokracia_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214463a7-18eb-4518-b6e9-625f32a3d85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb26c51-c48f-4aeb-ac0c-d97c315fe8c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Voros_Imre_alaptorveny_demokracia_interju","timestamp":"2021. június. 16. 16:44","title":"Vörös Imre alkotmányjogász: A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül fogja átszelni az Atlanti-óceánt, hogy végighajózzon a 401 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult szintén Mayflower nevű vitorlás útvonalán.","shortLead":"Kihajózott kedd hajnalban az angliai Plymouthból a Mayflower nevű robothajó, amely legénység és utasok nélkül fogja...","id":"20210615_robothajo_mayflower_vitorlas_atlanti_oceani_atkelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51eebf-7a7b-4acd-a037-e3fbab4e9b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_robothajo_mayflower_vitorlas_atlanti_oceani_atkelese","timestamp":"2021. június. 15. 21:43","title":"401 évvel később: Ma elindult egy robothajó, hogy eljusson Angliából Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]