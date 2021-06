Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint tragédia lenne, ha Alekszej Navalnij meghalna a börtönben. ","id":"20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3062acee-f04a-43e8-b8a1-2d4ad0ef0093","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_joe_biden_vlagyimir_putyin_nato_csucs_alekszej_navalnij_oroszorszag_kina","timestamp":"2021. június. 15. 05:48","title":"Biden válaszlépéseket ígért Oroszország ártalmas tevékenységére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a598a0-c80d-4c37-a3a2-95b8cc84af1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány hónapban teljes zenei átalakuláson ment keresztül a budapesti The Anahit zenekar. Ennek a metamorfózisnak a lenyomata a most megjelenő Limited Edition című dal és annak videója, ami egyben egy szókimondó fricska is.","shortLead":"Az elmúlt néhány hónapban teljes zenei átalakuláson ment keresztül a budapesti The Anahit zenekar. Ennek...","id":"20210616_The_Anahit_klippremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a598a0-c80d-4c37-a3a2-95b8cc84af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced48391-d3f2-45ef-aea5-96fdbbf5e565","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_The_Anahit_klippremier","timestamp":"2021. június. 16. 10:00","title":"“Vége az önterápiának” – The Anahit-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik visszaélnek a kézírás \"lemásolásával\".","shortLead":"A Facebook a TextStyleBrush nevű technológiája több szempontból is hasznos lehet, ám félő is, hogy lesznek, akik...","id":"20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b62d4c-0067-436b-8e5a-fcc79f39164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b3b80-9e6a-4d93-b359-4ae6556ae549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_textstylebrush_facebook_mesterseges_intelligencia_keziras_betutipus","timestamp":"2021. június. 14. 19:03","title":"A kézírásunkból készíthet betűtípust a Facebook mesterséges intelligenciája, de baj is lehet belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","shortLead":"Csak azok a halak kaphatnak védelmet, amelyeket a Balaton területén tenyésztenek.","id":"20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af02415-1bc3-4321-ad7d-79f9ec4aa98f","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Unios_oltalom_Balaton_fogassullo_ponty","timestamp":"2021. június. 14. 15:46","title":"Uniós oltalmat kapott két \"Balatoni hal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két adag oltással lehet csökkenteni a kockázatot.","shortLead":"Két adag oltással lehet csökkenteni a kockázatot.","id":"20210614_korhaz_indiai_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aa5c5e-be52-4276-ac41-74c1305c78ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_korhaz_indiai_varians","timestamp":"2021. június. 14. 20:28","title":"Kétszer nagyobb eséllyel kerül kórházba, aki az indiai variánssal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbc7c0b-39f5-4625-b7f9-d6a93930b891","c_author":"Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Ma már aligha lepődik meg bárki is, hogy LMBTQ-karakterek szerepelnek a sorozatokban, pedig valójában már évtizedekkel ezelőtt is beleírták a történetekbe a melegszálakat. Olyan klasszikusokban jöttek szembe ezek a figurák, mint a Jóbarátok, a Vészhelyzet, sőt a Szomszédok – csupa olyan sorozat, amelyen el sem tudunk képzelni egy 18-as karikát. Pedig, ha átmegy a készülő törvénycsomag, ezeket a jövőben már csak így lehetne leadni a tévében. De mégis mire figyelmeztetne a jelzés?","shortLead":"Ma már aligha lepődik meg bárki is, hogy LMBTQ-karakterek szerepelnek a sorozatokban, pedig valójában már évtizedekkel...","id":"20210614_Homofobia_sorozatok_pedofiltorveny_modosito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dbc7c0b-39f5-4625-b7f9-d6a93930b891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c57128-e6ef-460a-9078-b22e96541719","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Homofobia_sorozatok_pedofiltorveny_modosito","timestamp":"2021. június. 14. 17:15","title":"Hogy mennyire abszurd a homofóbtörvény? Nézzen bele a sorozatokba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat a fejlődő országokat, amelyek nem jutnak nyugati vakcinákhoz. Erre csak most reagált az USA, amely a G7 csoport élén ered riválisai nyomába.\r

\r

","shortLead":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat...","id":"20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8b28d-b765-4ed0-9c2d-5c82f34a5967","keywords":null,"link":"/360/20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","timestamp":"2021. június. 15. 15:00","title":"Vakcinából épít politikai befolyást Moszkva és Peking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d6f596-ba8d-4342-9738-a5cc433f0f23","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A meccsek közül kettőn a magyar válogatott játszik. A gazdaság profitálhat az eseményből, amelynek megrendezésére a teljes mezőny számára aligha lett volna esély nálunk.","shortLead":"A meccsek közül kettőn a magyar válogatott játszik. A gazdaság profitálhat az eseményből, amelynek megrendezésére...","id":"202123__magyar_eselyek__szurkoloi_penzek__rendezoi_almok__palyara_lepnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d6f596-ba8d-4342-9738-a5cc433f0f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99784a7-ea9c-4bf9-bbe4-88b1a6a8623e","keywords":null,"link":"/360/202123__magyar_eselyek__szurkoloi_penzek__rendezoi_almok__palyara_lepnek","timestamp":"2021. június. 15. 13:00","title":"Fociláz köszönthet Magyarországra az Európa-bajnokság négy mérkőzésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]