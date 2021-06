Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84a69cce-3a91-4063-80b8-f62d3ae658fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"knight rideres\" kormány nagyon menő, de meg kell szokni.","shortLead":"A \"knight rideres\" kormány nagyon menő, de meg kell szokni.","id":"20210616_Megkuzdenek_a_tulajdonosok_az_uj_Teslak_futurisztikus_kormanyaval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84a69cce-3a91-4063-80b8-f62d3ae658fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981ce0e9-c6de-4fc7-a400-1773455c03c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Megkuzdenek_a_tulajdonosok_az_uj_Teslak_futurisztikus_kormanyaval__video","timestamp":"2021. június. 16. 14:00","title":"Megküzdenek a tulajdonosok az új Teslák futurisztikus kormányával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető volt, a dolgozóknak pedig egy saját lakrészt is kialakítottak. 250 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség.","shortLead":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető...","id":"20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba387b9-bc9d-4236-bbc3-4af5af350c89","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","timestamp":"2021. június. 17. 08:01","title":"Külön lift szállította a kábítószert a kecskeméti high-tech droggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3eb80c-384e-477b-bc7f-56a004b94211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"491 tő kendert találtak a párnál, akikhez egy vita miatt vonultak ki a rendőrök. 