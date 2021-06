Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól, a kormánypárti többség a parlamentben megszavazta a \"lex Fudant\", amely a kínai egyetem budapesti kampuszának előkészítését jelenti. ","shortLead":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól...","id":"20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0307e-449a-40c3-8168-e66350c1f10b","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","timestamp":"2021. június. 15. 14:20","title":"Megszavazták a lex Fudant: zöld út a beruházás előkészítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539ac29-ce74-4168-8e22-7622bc7e1191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az evangélikus lekész szerint mindig azokat kell támogatni, akiket el akarnak lehetetleníteni.","shortLead":"Az evangélikus lekész szerint mindig azokat kell támogatni, akiket el akarnak lehetetleníteni.","id":"20210616_homofobtorveny_keresztenyseg_Nemeth_Zoltan_lelkesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b539ac29-ce74-4168-8e22-7622bc7e1191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764b41f1-e3f9-40f1-8351-36f002aa2123","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_homofobtorveny_keresztenyseg_Nemeth_Zoltan_lelkesz","timestamp":"2021. június. 16. 18:27","title":"A melegellenes törvényeket a kereszténységgel állította szembe Németh Zoltán lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 16. 14:30","title":"Az árterek helyreállítása az élhető jövő egyik fontos kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","shortLead":"Tovább tiltakozik a homofób törvény ellen az RTL: szivárványossá tette a logóját.","id":"20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5eebc-35c1-4e91-ab2e-4aee94ab4eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024fd4f-0ace-422c-9960-e268a198da6a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Kedd_este_kicsit_mas_volt_az_RTL_Klub","timestamp":"2021. június. 16. 09:38","title":"Kedd este kicsit más volt az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f1dc36-f399-4323-8e28-e5f41e17fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a Magyar Nemzet szerint sem fogta vissza magát Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-frakció kihelyezett ülésén.","shortLead":"Még a Magyar Nemzet szerint sem fogta vissza magát Orbán Viktor a Fidesz–KDNP-frakció kihelyezett ülésén.","id":"20210617_orban_beszed_kihelyezett_frakcioules_gyurcsany_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7f1dc36-f399-4323-8e28-e5f41e17fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e7a046-992b-4915-9c33-570faf7d49b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_beszed_kihelyezett_frakcioules_gyurcsany_kampany","timestamp":"2021. június. 17. 05:39","title":"Orbán: Három rém fenyegeti az országot, az egyik Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük alól.","shortLead":"Nem közölték, meddig tart a leállás. Munkásaik a gördülő munkaidőkeret terhére mentesülnek munkavégzési kötelezettségük...","id":"20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2966760-d066-419c-a03b-591f7db49f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04625792-4b1e-4a18-95bf-7f330e51cb22","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_alkatreszhiany_gyori_audi_leallas_felvezetok","timestamp":"2021. június. 15. 17:38","title":"Leáll a győri Audi legtöbb gyáregysége alkatrészhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla valamennyi képét vagy közülük a nekünk tetszőket letölthessük.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla...","id":"20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe7958f-b239-4350-8ca7-5aa93d6a5936","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","timestamp":"2021. június. 17. 10:03","title":"Egyszerűen letöltheti egy Pinterest-tábla összes képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dbd22d-78bf-406e-b471-6466bdae80dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 18-ig fennmarad a készültség.","shortLead":"December 18-ig fennmarad a készültség.","id":"20210617_meghosszabbitotta_kormany_jarvanyugyi_keszultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2dbd22d-78bf-406e-b471-6466bdae80dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb89a81-d51a-40a9-a05f-c7a3bba9b18a","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_meghosszabbitotta_kormany_jarvanyugyi_keszultseg","timestamp":"2021. június. 17. 08:41","title":"Újabb fél évvel meghosszabbította a kormány a járványügyi készültséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]