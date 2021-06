Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","shortLead":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","id":"20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96ac21-1426-430f-ba58-b69ab98f4ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","timestamp":"2021. június. 15. 06:57","title":"444.hu: A kormány visszavonja a Limes világörökségi jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai nagyhatalommal, mint legerősebb szövetségesük aggodalmai. Ez azonban kihathat a sokkal közelebb fekvő orosz fenyegetésre adott amerikai válaszokra is. Így zajlott az idei NATO-csúcs.","shortLead":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai...","id":"20210616_biden_trump_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd14ab08-be8c-4cfb-8d09-8ff021b4d681","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_biden_trump_europai_unio","timestamp":"2021. június. 16. 06:45","title":"Biden elkezdte visszaépíteni Európában, amit Trump lerombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ae2616-0c98-41d9-a274-b4d97a7c117f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos semmit se tudott tenni, úgyhogy csak nézett és videózott. ","shortLead":"A tulajdonos semmit se tudott tenni, úgyhogy csak nézett és videózott. ","id":"20210615_auto_godor_mumbai_esozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ae2616-0c98-41d9-a274-b4d97a7c117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7487fc8-55f3-4ecb-8727-b64a19e3146e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_auto_godor_mumbai_esozes","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Videóra vették, ahogy egy gödör egészben elnyel egy autót Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0add6ea0-9551-49b8-8f13-f013701576a0","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy éven belül második nagylemezét jelenteti meg az elektronikával keresztezett álomszerű indie-gitárzenében utazó Mayberian Sanskülotts. A tavalyi album párjaként értelmezendő Rekult II-t első alkalommal itt, a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"Egy éven belül második nagylemezét jelenteti meg az elektronikával keresztezett álomszerű indie-gitárzenében utazó...","id":"20210615_Mayberian_Sanskulotts_albumpremier_Rekult_II","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0add6ea0-9551-49b8-8f13-f013701576a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a9eb31-a173-4d8a-87d3-3caf4ec4dbee","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Mayberian_Sanskulotts_albumpremier_Rekult_II","timestamp":"2021. június. 15. 10:00","title":"„Még nekem is tetszik, pedig nekem semmi se jó” – Mayberian Sanskülotts-albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","shortLead":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","id":"20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6d7c2-3058-466f-8562-799c1300f302","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","timestamp":"2021. június. 16. 11:55","title":"Hirtelen lemondott Palkovics egyik helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","shortLead":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","id":"20210616_sandor_palota_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c50890-1857-4f29-b329-33dda2f10fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_sandor_palota_tuntetes","timestamp":"2021. június. 16. 19:26","title":"Felzúgott a Sándor-palota előtti tüntetésen a „Ne írd alá, János!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az ügynek közel negyven sértettje lehet, akik szintén vásároltak jegyeket a férfitól, de egyikük sem kapott semmit.","shortLead":"A rendőrség szerint az ügynek közel negyven sértettje lehet, akik szintén vásároltak jegyeket a férfitól, de egyikük...","id":"20210615_foci_eb_jegy_csalas_zuglo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e0c899-adbe-4cfc-bb84-de9d82086736","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_foci_eb_jegy_csalas_zuglo","timestamp":"2021. június. 15. 07:12","title":"Kamu Eb-jegyeket árult egy zuglói férfi, tízezrekkel húzott le focirajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","shortLead":"Az akciónak nemigen örült az foci-Eb hivatalos szponzora.","id":"20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5058ca4a-9f4d-4b12-8c18-6b590c5d494d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0ad4c0-594d-4354-bd6c-93d05874197c","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Igyatok_vizet__mondta_Ronaldo_miutan_latvanyosan_odebb_rakott_ket_CocaColat","timestamp":"2021. június. 15. 13:46","title":"„Igyatok vizet!” – mondta Ronaldo, miután látványosan eltüntetett két Coca-Colát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]